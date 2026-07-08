Брат Кейт Міддлтон показав їхнє спільне фото: що відомо про Джеймса

Брат принцеси Уельської Джеймс Міддлтон приєднався до своєї сестри у благодійному сходженні на три вершини. На честь цієї події він опублікував зворушливе сімейне фото в інстаграмі та висловив глибоке захоплення її силою й стійкістю.

Джеймс згадав, як два роки тому, коли Кейт перебувала в лікарні, вони обговорювали майбутнє сходження та дивовижну цілющу силу природи для тіла й розуму. Спільне підкорення вершин відбулося на підтримку благодійної організації Royal Marsden Cancer Charity, і для брата принцеси було величезною честю пройти цей шлях разом із нею.

Джеймс опублікував фото з Кейт Фото: Instagram

Він зазначив, що прогрес Кейт неймовірно надихає, а сама вона залишається чудовим прикладом стійкості, а також прекрасною матір'ю, дружиною, донькою та сестрою. Наприкінці свого допису Джеймс тепло закликав сестру завжди залишатися собою.

Що відомо про брата Кейт

39-річний Джеймс Міддлтон — успішний британський підприємець, який живе у затишному заміському будинку в Беркширі разом із дружиною, французькою фінансовою аналітикинею Алізе Тевене (вони одружені з 2021 року), та їхнім маленьким сином Ініго. Він залишається дуже близьким зі своєю родиною. Окрім бізнесу, Джеймс активно підтримує благодійні ініціативи, присвячені ментальному здоров'ю та каністерапії (лікуванню за допомогою собак), тісно співпрацюючи з королівською родиною та громадськими організаціями.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

44-річна принцеса Уельська Кетрін відвідала Дитячу лікарню Евеліни в Лондоні. Під час виходу дружину принца Вільяма помітили із загадковою травмою.

Кейт Міддлтон вразила гостей Вімблдону новою зачіскою, яка має потужний омолоджувальний ефект. Замість звичних локонів королівська особа з'явилася з бездоганно гладким хвостом, що візуально підтягує риси обличчя.

Крім того, колишній медичний працівник Лондонської клініки отримав офіційне попередження від Офісу Комісара з питань інформації (ICO) за навмисне неправомірне використання приватних медичних даних принцеси та спробу продати їх.