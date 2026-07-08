76-летняя известная американская актриса изменилась до неузнаваемости (фото)

Известную американскую актрису Сьюзан Даманте сфотографировали в Лос-Анджелесе, когда она вышла по делам.

76-летняя звезда кино и телевидения стала популярной после того, как снялась вместе с Робертом Редфордом в фильме "Кандидат" 1972 года. Об этом пишет The Daily.

Сьюзан Даманте выглядит неузнаваемо

Даманте сфотографировали в Лос-Анджелесе в тёмно-синем топе и укороченных брюках.

Она наиболее известна своим дебютом в фильме "Кандидат" — драматической комедии с Робертом Редфордом в главной роли, режиссером которой выступил Майкл Ричи.

Редфорд сыграл сына бывшего губернатора Калифорнии, которого политический консультант (в исполнении Питера Бойла) завербовал для участия в выборах от Демократической партии против популярного губернатора-республиканца, но он соглашается вести всю предвыборную кампанию без употребления психоактивных веществ в надежде победить действующего губернатора.

Відео дня

Даманте сыграла в фильме роль политической фанатки, но её имя не указано в титрах.

Сьюзан Даманте Фото: The Image Direct

Но ещё до того, как Даманте начала сниматься с одной из величайших звёзд той эпохи, она продемонстрировала, что является прирождённой артисткой, когда в 19 лет участвовала в конкурсе "Мисс Америка" и была названа первой вице-мисс на конкурсе "Мисс Калифорния". После своего первого успеха она регулярно снималась в фильмах и появлялась на телевидении.

Обе дочери Сьюзан Даманте от брака с Ларри Шоу — Винесса Шоу и Натали Шоу — пошли по стопам матери и связали свою жизнь с актерской профессией.

Сьюзан Даманте Фото: The Image Direct

Напомним, Фокус ранее писал, что:

80-летний американский актёр Майкл Туччи, сыгравший в популярном мюзикле 1978 года "Бриолин", недавно был замечен во время прогулки в Лос-Анджелесе и выглядел совершенно неузнаваемо.

Первый муж Анджелины Джоли, 53-летний английский актёр Джонни Ли Миллер, выглядит неузнаваемо на последнем снимке.

Кроме того, 100-летнего американского актёра Дика Ван Дайка заметили, когда он пользовался ходунками.