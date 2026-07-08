76-річна відома американська акторка змінилася до невпізнання (фото)

Відому американську акторку Сʼюзен Даманте сфотографували в Лос-Анджелесі, коли вона вийшла у справах.

76-річна зірка кіно та телебачення стала популярною, знявшись разом з Робертом Редфордом у фільмі "Кандидат" 1972 року. Про це пише The Daily.

Сʼюзен Даманте виглядає невпізнавано

Даманте сфотографували в Лос-Анджелесі в темно-синьому топі з укороченими штанами.

Вона найбільш відома своїм дебютом у фільмі "Кандидат", драматичній комедії за участю Роберта Редфорда, режисером якої був Майкл Річі.

Редфорд зіграв сина колишнього губернатора Каліфорнії, якого завербував політичний консультант (зіграв Пітер Бойл) для участі у виборах від Демократичної партії проти популярного губернатора-республіканця, але він погоджується провести загальну кампанію без вживання речовин у надії перемогти чинного губернатора.

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Даманте зіграла у фільмі політичну фанатку, але її ім'я не вказано в титрах.

Сʼюзен Даманте Фото: The Image Direct

Але ще до того, як Даманте почала зніматися з однією з найбільших зірок епохи, вона показала, що є природженою артисткою, коли у 19 років балотувалася на конкурс "Міс Америка" та була названа першою віцеміс на конкурсі "Міс Каліфорнія". Після свого першого успіху вона регулярно знімалася у фільмах та зʼявлялася на телебаченні.

Обидві доньки Сьюзан Даманте від шлюбу з Ларрі Шоу — Вінесса Шоу та Наталі Шоу — пішли стопами матері та пов'язали своє життя з акторською професією.

Сʼюзен Даманте Фото: The Image Direct

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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