Женщина, которая старше мужа на 28 лет, рассказала, чем он ее покорил (фото)

53-летняя бизнес-леди из Винницы Оксана Лоянич рассказала, как они с мужем решили, кто будет сидеть с детьми. Пара, ставшая родителями с помощью суррогатного материнства, живет в Виннице.

Сергей, который младше на 28 лет, остался дома с близнецами. Тем временем его возлюбленная занимается бизнесом. Об этом она рассказала в недавнем интервью.

За что Оксана любит Сергея

Оксана говорит, что обо всём нужно уметь договариваться.

"Я искренне уверена, что в нашей семье есть команда. И мы договорились об этом в самом начале", — отметила женщина.

Она усердно трудилась более 20 лет, чтобы создать свой бренд.

"Сергей — молодой человек, у него не так много опыта, но большой потенциал, и в любом случае двое детей", — говорит она.

14 тысяч грн они должны получать на двоих детей в месяц, но этого совершенно не хватает. Поэтому Сергей согласился остаться дома с детьми.

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"Он очень интересный человек. Он абсолютно все принимает. Он ещё учит меня этому. Просто у него всё ок. Он принимает практически всё, что происходит вокруг него. Я не помню, когда мы в последний раз ссорились. Нет даже повода для какой-то ссоры. Можно много говорить о разнице в возрасте. И можно долго размышлять, почему именно я вышла замуж за 24-летнего мужчину. Здесь много разных историй. Хотя я вышла за него, когда ему было 22. И на самом деле причина только одна: мне с ним лучше, чем без него. Мы счастливы друг с другом. Я люблю этого человека. У нас замечательная семья, у нас прекрасные отношения", — подчеркнула Оксана.

Оксана и Сергей

По словам бизнес-леди, если бы её возлюбленному было 60, она бы тоже вышла за него замуж.

"Это союз душ. Здесь речь не о телах", — говорит Оксана.

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