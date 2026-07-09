Жінка, старша за чоловіка на 28 років, розповіла, чим він її підкорив (фото)

53-річна бізнес-леді з Вінниці Оксана Лоянич розповіла, як вони з чоловіком вирішили, хто буде сидіти з дітьми. Пара, яка стала батьками за допомогою сурогатного материнства, живе у Вінниці.

Молодший на 28 років Сергій залишився з двійнятами вдома. Тим часом його кохана займається бізнесом. Про це вона розповіла у свіжому інтервʼю.

За що Оксана любить Сергія

Оксана каже, що про все треба вміти домовлятися.

"Я щиро впевнена, що в нашої сімʼї є команда. І ми домовлялися про це на початку", — зазначила жінка.

Вона ретельно працювала понад 20 років, аби створити свій бренд.

"Сергій, який має юний вік, не так багато досвіду, сильніший потенціал, але в будь-якому випадку двоє дітей", — каже вона.

14 тисяч вони мають отримувати на двох дітей на місяць, але цього зовсім не вистачає. Тому Сергій погодився, що буде татом в декреті.

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"Він дуже цікава людина. Він в абсолютному прийнятті. Він ще мене цьому вчить. Просто в нього все ок. Він приймає практично все, що біля нього відбувається. Я не памʼятаю, коли ми востаннє сварилися. Немає навіть приводу для якоїсь сварки. Можна багато говорити про різницю у віці. І можна багато шукати, чому саме я вийшла заміж за чоловіка 24 років. Тут багато дуже історій. Хоча я вийшла за нього — 22 йому було. І насправді причина лише одна: мені з ним краще, ніж без нього. Ми щасливі одне з одним. Я кохаю цю людину. У нас чудова сімʼя, у нас чудові стосунки", — наголосила Оксана.

Оксана та Сергій

За словами бізнес-леді, було б її коханому 60, вона б теж за нього вийшла заміж.

"Це союз душ. Тут не про тіла", — каже Оксана.

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