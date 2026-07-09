Блогер, купивший квартиру в 21 год, похвастался еще одним достижением (фото)

Украинский блогер Александр Митроняк ("Мамина звездочка") окончил Черновицкий национальный университет имени Федьковича с отличием.

Молодой человек, который недавно приобрел квартиру и учился на учителя географии, рассказал, что считает образование важным. Фотографиями с выпускного он поделился в своём Instagram.

"Мамина звездочка" получил диплом с отличием

"Мам, у меня красный диплом. Это звучит даже лучше, чем то, что я бакалавр. Знаете, сейчас бытует такая тенденция, что если ты с юных лет уже работаешь и реализуешься в какой-то сфере — то учиться и получать образование не нужно. Однако я с этим не согласен", — написал Александр.

Юноша подчеркнул, что у него была настоящая студенческая жизнь: он жил в общежитии, все 4 года ходил на занятия, сдал все сессии, учился на государственном финансировании, никому не дал ни одной "лишней копейки", сам написал и защитил дипломную работу, получил действительно качественное образование в престижном университете.

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"Сейчас я испытываю просто безграничную благодарность: университету и факультету — за этот опыт, преподавателям — за человечность и профессионализм, друзьям — за дружбу, семье — за поддержку, сестре — за то, что отдала мне свой ноутбук, общежитию — за самые лучшие яркие моменты!" — добавил блогер.

Александр Митроняк Фото: Instagram

Отдельно Митроняк поблагодарил украинских воинов за защиту: "Спасибо каждому и каждой, кто каждый день защищает Украину! Низкий поклон".

"Теперь я официально вхожу в число тех, кто на каждом застолье говорит: "Ой, студенческие годы — лучшие в жизни!! Таких никогда не было и не будет!!"

Александр Митроняк Фото: Instagram

В комментариях подписчики начали активно поздравлять "Мамину звездочку".

Напомним, что Фокус ранее писал, что:

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