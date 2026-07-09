Блогер, який купив квартиру в 21 рік, похизувався ще одним досягненням (фото)

Український блогер Олександр Митроняк ("Мамина зірочка") закінчив Чернівецький національний університет імені Федьковича з відзнакою.

Юнак, який нещодавно придбав квартиру та вчився на вчителя географії, розповів, що вважає освіту важливою. Кадрами з випуску він поділився у своєму Instagram.

"Мамина зірочка" отримав червоний диплом

"Мам, в мене червоний диплом. Це звучить ще краще, ніж те, що я бакалавр. От знаєте, зараз побутує така тенденція, що якщо ти з юного віку вже працюєш і реалізуєшся у якійсь сфері – то вчитися й здобувати освіту не треба. Проте я не погоджуюсь з цим", — написав Олександр.

Юнак наголосив, що в нього було справжнє студентське життя: віджив у гуртожитку, всі 4 роки ходив на пари, закрив усі сесії, вчився на державному, жодної "зайвої копійки" нікому не дав, сам написав і захистив дипломну, здобув дійсно якісну освіту в престижному університеті.

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"Зараз відчуваю просто тотальну вдячність: універу й факультету — за цей досвід, викладачам — за людяність та професіоналізм, друзям — за дружбу, сімʼї — за підтримку, сестрі — за те, що віддала мені свій ноутбук, гуртожитку — за найкращі яскраві моменти!" — додав блогер.

Олександр Митроняк Фото: Instagram

Окремо Митроняк подякував українським воїнам за захист: "Дякую кожному й кожній, хто щодня боронить Україну! Низький уклін".

"Тепер офіційно в кагорті людей, які на кожному застіллі кажуть: "Ой та студентські роки найкращі у житті!! Таких ніколи не було й не буде!!"

Олександр Митроняк Фото: Instagram

У коментарях "Мамину зірочку" почали активно вітати підписники.

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