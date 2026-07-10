"Я все еще могу ходить": еще одна легенда Black Sabbath заболела через год после смерти Осборна

Группа Black Sabbath пережила очередной удар судьбы почти через год после смерти Оззи Осборна. Легендарный барабанщик группы Билл Уорд откровенно рассказал о своих проблемах со здоровьем.

78-летний Билл Уорд признался, что ему приходится пользоваться инвалидной коляской для передвижения. Об этом музыкант сообщил 9 июля на своей странице в Instagram.

"Сегодня я с некоторой грустью, но, тем не менее, честно сообщаю, что дошёл до того момента, когда мне всё чаще приходится публично пользоваться инвалидной коляской — преимущественно в аэропортах или на публичных мероприятиях. Я все еще могу ходить, в этом нет сомнений, но не могу пройти большое расстояние без отдыха, то есть мне приходится садиться", — сообщил Билл Уорд.

Музыкант также добавил, что впервые начал пользоваться инвалидной коляской для передвижения ещё 18 месяцев назад. Однако только сейчас он решился рассказать об этом, поскольку понял, что секреты "опасны для здоровья".

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Несмотря на это, Билл Уорд уверяет, что с ним всё в порядке. Он пообещал своим поклонникам, что не собирается уходить из музыки и будет продолжать творить и впредь.

Пост Билла Уорда в Instagram

Таблоид Radar Online отметил, что новость об ухудшении состояния здоровья Билла Уорда появилась почти через год после смерти легендарного солиста группы Black Sabbath Оззи Осборна. Известный рокер скончался 22 июля 2025 года.

Легенда музыки: что известно о Билле Уорде

Ворд стал соучредителем группы Black Sabbath вместе с вокалистом Осборном, гитаристом Тони Айомми и басистом Гизером Батлером в 1968 году. В списке "100 величайших барабанщиков всех времён" журнала Rolling Stone он занимает 42-е место.

Уорд окончательно покинул группу в 1983 году, периодически появляясь на сцене вплоть до последнего концерта Black Sabbath в 2025 году. Он выпустил три сольных альбома, последний из которых — "Accountable Beasts" — вышел в 2015 году.

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Кроме того, Оззи Осборн преподнес последний подарок своей жене, сыграв прощальный концерт.