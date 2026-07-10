"Я все ще можу ходити": ще одна легенда Black Sabbath захворіла через рік після смерті Осборна

Гурт Black Sabbath зазнав чергового удару долі майже через рік після смерті Оззі Осборна. Легендарний барабанник гурту Білл Ворд відверто розповів про свої проблеми зі здоров'ям.

78-річний Білл Ворд зізнався, що йому доводиться використовувати крісло колісне для пересування. Про це музикант повідомив 9 липня на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні я з певним сумом, але, тим не менш, чесно повідомляю, що дійшов до того моменту, коли мені дедалі частіше доводиться публічно користуватися кріслом колісним — переважно в аеропортах або на публічних заходах. Я все ще можу ходити, у цьому немає сумнівів, але не можу пройти великої відстані без перепочинку, тобто мені доводиться сідати", — повідомив Білл Ворд.

Музикант також додав, що почав вперше використовувати крісло колісне для пересування ще 18 місяців тому. Проте лише зараз наважився розповісти про це, оскільки усвідомив, що таємниці "небезпечні для здоров'я".

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Попри це, Білл Ворд наполягає, що з ним все гаразд. Він пообіцяв своїм прихильникам, що не збирається покидати музику і буде продовжувати творити і надалі.

Допис Білла Ворда в Instagram

Таблоїд Radar Online зауважив, що новина про погіршення стану здоров'я Білла Ворда з'явилася майже через рік після смерті легендарного соліста гурту Black Sabbath Оззі Осборна. Відомого рокера не стало 22 липня 2025 року.

Легенда музики: що відомо про Білла Ворда

Ворд став співзасновником гурту Black Sabbath разом зі співаком Осборном, гітаристом Тоні Айоммі та басистом Гізером Батлером у 1968 році. У списку "100 найвеличніших барабанників всіх часів" журналу Rolling Stone посідає 42-ге місце.

Ворд остаточно покинув гурт у 1983 році, періодично з'являючись до останнього концерту Black Sabbath у 2025 році. Він випустив три сольні альбоми, останній з яких — Accountable Beasts у 2015 році.

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