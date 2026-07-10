Кейт Миддлтон пользуется этим "золотым правилом" покойного принца Филиппа

Принцесса Уэльская Кэтрин переняла этот королевский трюк у покойного принца Филиппа и продолжает его использовать даже спустя 5 лет после его смерти.

Покойный герцог Эдинбургский так и не стал королём, оставаясь опорой для своей супруги, королевы Елизаветы II. Об этом пишет Hello Magazine.

"Золотое правило" принца Филиппа

По словам королевского биографа Джайлза Брандрета, принц поделился мудростью, накопленной за долгие годы пребывания в должности действующего члена королевской семьи, и даже рассказал Кейт Миддлтон о "золотом" правиле.

Филипп советовал будущей принцессе Уэльской никогда не смотреть в камеру. Он повторил, что покойная королева никогда не смотрела в камеру, а скорее на человека, с которым разговаривала.

"Если вы считаете, что внимание уделяется лично вам, вы попадете в неприятную ситуацию. Внимание уделяется вашей роли, тому, что вы делаете, тому, что вы поддерживаете. Оно не уделяется вам как отдельному человеку. Вы не знаменитость. Вы представляете королевскую семью. Вот и всё", — говорил покойный герцог Эдинбургский.

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Принц Филипп Фото: The Royal Family

По словам автора, Филипп, которого считали наставником королевской семьи, беспокоился, что слава охватит новых членов королевской семьи. Несмотря на свои опасения, покойный герцог Эдинбургский, как сообщается, "испытывал облегчение" от того, что его внук принц Уильям нашёл Кейт — "разумную девушку".

Сам Джайлз добавил: "Я гулял с (бывшей) герцогиней Кембриджской. Она не смотрит в камеру. Каждый раз, когда она даёт интервью, Кэтрин говорит о деле, которое рассматривает, но никогда о себе".

Тесная связь Филиппа и Кейт

Принцесса Уэльская и принц Филипп поддерживали теплые отношения, а супруг королевы Елизаветы II всегда развлекал Кейт на публике. Когда принц Уильям отдал дань уважения своему покойному дедушке после его смерти 9 апреля 2021 года, он упомянул о тесной связи с женой.

"Я всегда буду благодарен своей жене за то, что у неё было столько лет, чтобы познакомиться с моим дедушкой, и за ту доброту, которую он проявил по отношению к ней", — сказал Уильям.

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