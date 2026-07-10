Кейт Міддлтон користується цим "золотим правилом" покійного принца Філіпа

Принцеса Уельська Кетрін перейняла цей королівський трюк від покійного принца Філіпа, якого вона дотримується навіть через 5 років після його смерті.

Покійний герцог Единбурзький так і не став королем, залишаючись підтримкою своєї дружини, королеви Єлизавети ІІ. Про це пише Hello Magazine.

"Золоте правило" принца Філіпа

За словами королівського автора Джайлза Брандрета, принц поділився мудрістю, отриманою протягом багаторічного перебування на посаді діючого королівського члена, і навіть поділився "золотим" правилом з Кейт Міддлтон.

Філіп радив майбутній принцесі Уельській ніколи не дивитися в камеру. Він повторив, що покійна королева ніколи не дивилася в камеру, а радше на людину, з якою розмовляла.

"Якщо ви вважаєте, що увага приділяється особисто вам, ви потрапите в халепу. Увага приділяється вашій ролі, тому, що ви робите, тому, що ви підтримуєте. Вона не приділяється вам як окремій особі. Ви не знаменитість. Ви представляєте королівську родину. От і все", — казав покійний герцог Единбурзький.

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Принц Філіп Фото: The Royal Family

За словами автора, Філіп, якого вважали наставником королівської родини, хвилювався, що слава охопить нових членів королівської родини. Незважаючи на свої побоювання, покійний герцог Единбурзький, як повідомляється, "відчував полегшення" від того, що його онук принц Вільям знайшов Кейт — "розсудливу дівчину".

Сам Джайлз додав: "Я прогулювався з (колишньою) герцогинею Кембриджською. Вона не дивиться в камеру. Щоразу, коли вона дає інтерв'ю, Кетрін говорить про справу, яку розглядає, ніколи про себе".

Тісний зв'язок Філіпа та Кейт

Принцеса Уельська та принц Філіп мали теплі стосунки, а чоловік королеви Єлизавети ІІ завжди смішив Кейт на публіці. Коли принц Вільям віддав шану своєму покійному дідусеві після його смерті 9 квітня 2021 року, він згадав про тісний зв'язок з дружиною.

"Я завжди буду вдячний моїй дружині за те, що вона мала стільки років, щоб познайомитися з моїм дідусем, і за його доброту, яку він до неї виявив", — казав Вільям.

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