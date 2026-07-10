Актер из известного мема выглядит неузнаваемо (фото, видео)

Звезде фильма "Дневник слабака" Роберту Капрону исполнилось 28 лет — и спустя десятилетие после того, как мем из фильма стал вирусным, фанаты потрясены его трансформацией.

Теперь это молодой человек с более темными волосами и подтянутой фигурой. Он активно ведет Instagram и называет себя писателем. Фокус рассказывает, что известно об актере.

Роберт Капрон изменился

В комментариях фанаты были удивлены изменениями во внешности актера: "Брату не нужно было взрослеть", "Подожди-ка! Кто ты?", "Черт, Роули вырос красавцем. Молодец", "То, что Роули вырос, заставляет целое поколение миллениалов и поколение Z чувствовать себя стариками".

Капрон известен своей ролью Роули в фильмах франшизы, снятых в период с 2010 по 2017 год. Но именно эпизод из картины 2011 года "Дневник слабака: Родрик рулит" привлек внимание целого поколения.

Відео дня

Роберт Капрон Фото: Instagram

В ставшем вирусным ролике под названием "Роули машет рукой и смотрит вниз" персонаж Капрона видит своего друга Грега Хеффли (Закари Гордон), который заходит в церковь с красным платком, прикрывающим пятно на брюках. Роули весело машет рукой, а затем смотрит вниз с сомнительным выражением лица.

Роберт Капрон Фото: Instagram

Кто такой Роберт Капрон

Отметим, что Капрон начал свою карьеру в детском возрасте и снялся в ряде популярных голливудских проектов:

"Дневник слабака" (2010–2012) — главная роль Роули Джефферсона в первых трёх частях франшизы.

— главная роль Роули Джефферсона в первых трёх частях франшизы. "Хатико: Верный друг" (2009) — сыграл эпизодическую роль ученика.

— сыграл эпизодическую роль ученика. "Ученик чародея" (2010) — роль Оливера, друга детства главного героя.

— роль Оливера, друга детства главного героя. "Франкенвини" (2012) — озвучил персонажа Боба в анимационном фильме Тима Бёртона.

Тот самый мем

Напомним, Фокус ранее писал, что:

80-летний американский актёр Майкл Туччи, снявшийся в популярном мюзикле 1978 года "Бриолин", выглядел неузнаваемо.

Первый муж Анджелины Джоли, 53-летний английский актёр Джонни Ли Миллер, выглядит неузнаваемо на последнем снимке.

Известную американскую актрису Сьюзан Даманте сфотографировали в Лос-Анджелесе, когда она вышла по делам.