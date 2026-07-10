Актор з відомого мему виглядає невпізнавано (фото, відео)

Зірці фільму "Щоденник слабака" Роберту Капрону виповнилося 28 років — і через десятиліття після того, як мем з фільму став вірусним, фанати приголомшені його трансформацією.

Тепер юнак з темнішим волоссям та підтягнутою статурою. Він активно веде Instagram та називає себе письменником. Фокус розповідає, що відомо про актора.

Роберт Капрон змінився

У коментарях фанати були здивовані змінами в зовнішності актора: "Брату не потрібно було дорослішати", "Зачекай хвилинку! Хто ти?", "Чорт, Роулі виріс гарним. Молодець", "Те, що Роулі виріс, змушує ціле покоління міленіалів та покоління Z почуватися стародавніми".

Капрон відомий своєю роллю Роулі у фільмах франшизи між 2010 і 2017 роками. Але саме момент з картини 2011 року "Щоденник слабака: Родрік рулить" привернув увагу цілого покоління.

Роберт Капрон Фото: Instagram

У вірусному ролику під назвою "Роулі махає рукою та дивиться вниз" персонаж Капрона бачить свого друга Грега Хеффлі (Закарі Гордон), який заходить до церкви з червоною хусткою, що прикриває пляму на штанях. Роулі весело махає рукою, а потім дивиться вниз із сумнівним виразом обличчя.

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Роберт Капрон Фото: Instagram

Хто такий Роберт Капрон

Зазначимо, що Капрон розпочав свою кар'єру в дитячому віці та знявся у низці популярних голлівудських проєктів:

"Щоденник слабака" (2010–2012) — головна роль Роулі Джефферсона у трьох перших частинах франшизи.

— головна роль Роулі Джефферсона у трьох перших частинах франшизи. "Хатіко: Вірний друг" (2009) — зіграв епізодичну роль учня.

— зіграв епізодичну роль учня. "Учень чаклуна" (2010) — роль Олівера, друга дитинства головного героя.

— роль Олівера, друга дитинства головного героя. "Франкенвіні" (2012) — озвучив персонажа Боба в анімаційному фільмі Тіма Бертона.

Той самий мем

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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