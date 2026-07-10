65-летняя актриса закрутила роман с 22-летним парнем (фото)

65-летняя американская актриса Кэти Гриффит объявила в социальных сетях о новых отношениях — с мужчиной, который, по её словам, на 43 года моложе её.

Звезда сериала "Внезапно Сьюзан" и культового фильма "Криминальное чтиво" опубликовала в своём Instagram фотографию, на которой она держится за руки с неизвестным молодым человеком.

Бойфренд Кэти Гриффит

"Ему 22. Давай, интернет", — написала актриса.

Однако это не первый раз за последние недели, когда Гриффин обнародовала свои отношения в социальных сетях, фактически не называя имя мужчины, с которым она встречается. Ещё в середине мая актриса опубликовала фотографию с неизвестным мужчиной, который выглядел ближе к ней по возрасту, написав: "Мы официально в Instagram. Смиритесь с этим".

Впрочем, эту фотографию она уже удалила.

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Кэти Гриффит с бойфрендом Фото: Instagram

Её поклонники и знаменитые друзья поддерживают её новый роман с этим гораздо более молодым мужчиной.

"Ты всегда будешь гарячей", — написала Кортни Стодден, которая вышла замуж за актёра Дага Хатчисона, когда ей было 16, а ему — 51 (впоследствии пара развелась).

"Наслаждайся. Только не говори о телешоу или музыке", — посоветовал один фанат.

Это не первый случай

Гриффин в прошлом открыто рассказывала о своих отношениях с мужчинами, которые намного моложе её. В декабре прошлого года она написала статью, в которой рассказала, что влюбилась в 23-летнего мужчину после развода с бывшим мужем Рэнди Биком в 2025 году.

"Я случайно влюбилась в 23-летнего парня. Благодаря своему возрасту он не был склонен к обычным проявлениям сексизма, мизогинии и предвзятости, которые обычно присущи парням моего возраста. Казалось, он меня понимал. Я знаю, что это звучит очень банально. О Боже, это звучит так нелепо! Но мне было очень комфортно с ним, и я чувствовала себя очень счастливой, просто проводя время вместе", — говорила актриса.

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