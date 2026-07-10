65-річна акторка закрутила роман з 22-річним хлопцем (фото)

65-річна американська акторка Кеті Гріффіт оприлюднила нові стосунки в соціальних мережах — з чоловіком, який, за її словами, на 43 роки молодший за неї.

Зірка серіалу "Раптово Сьюзен" та культового фільму "Кримінальне чтиво" опублікувала у своєму Instagram фотографію, на якій вона тримається за руки з невідомим молодим чоловіком.

Бойфренд Кеті Гріффіт

"Йому 22. Давай, інтернет", — написала акторка.

Однак, це не перший раз за останні тижні, коли Гріффін оприлюднила стосунки в соціальних мережах, фактично не називаючи чоловіка, з яким вона зустрічається. Ще в середині травня акторка опублікувала фотографію з невідомим чоловіком, який виглядав ближчим до неї за віком, написавши: "Ми офіційно в Instagram. Змиріться з цим".

Втім, цю фотографію вона вже видалила.

Кеті Гріффіт з бойфрендом Фото: Instagram

Її шанувальники та друзі-зірки підтримують новий роман з цим набагато молодшим чоловіком.

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"Ти завжди будеш гарячою", — написала Кортні Стодден, яка вийшла заміж за актора Дага Гатчісона, коли їй було 16, а йому – 51 (згодом пара розлучилася).

"Насолоджуйся. Тільки не говори про телешоу чи музику", — порадив один фанат.

Не перший випадок

Гріффін у минулому відкрито розповідала про стосунки з чоловіками, які набагато молодші за неї. У грудні минулого року вона написала статтю, у якій розповіла, що закохалася в 23-річного чоловіка після розлучення з колишнім чоловіком Ренді Біком у 2025 році.

"Я випадково закохалася в 23-річного. Через свій вік у нього не було звичайних сексизму, мізогінії та упереджень, які зазвичай мають хлопці мого віку. Здавалося, він мене бачив. Я знаю, що це звучить дуже банально. О Боже, це звучить так безглуздо! Але мені було дуже комфортно з ним, і я почувалася дуже задоволеною, просто проводячи час разом", — казала акторка.

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