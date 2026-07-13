Финалистка шоу "Зважені та щасливі" поразила своими заработками: "Это слишком много"

Финалистка 10-го сезона шоу "Зважені та щасливі" Магдалина Димид раскрыла свои доходы в Instagram. Сейчас у нее 52 тысячи подписчиков, а видео могут набирать сотни тысяч просмотров.

Димид, которая кардинально изменилась, в программе "Утро в большом городе" призналась, что речь идет о десятках тысяч гривен за один пост.

Магдалина Димид раскрыла свои доходы

Магдалина побывала на съемках проекта "Украина ищет таланты".

"Reels у меня стоит от 22 до 50 тысяч гривен. Очень зависит от того, просто ли это интеграция в мой Reels, нативное упоминание или это полностью реклама исключительно какого-то одного продукта в Reels. Stories у меня стоят, ну, от 10 тысяч гривен", — говорит девушка.

Интересно, что до участия в шоу "Зважені та щасливі" у Димид было около трех тысяч подписчиков, а сейчас — более 50. В ходе проекта она сбросила 65 килограммов.

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Изменения Магдалины Димид Фото: СТБ

В комментариях люди как удивлялись таким ценам, так и хвалили девушку:

"Я хорошо отношусь к Магде, но это слишком много для такого количества подписчиков".

"Черт. За что такие суммы?"

"Круто! Молодец".

"Я одна из тех, кто "подписался". Магда, вы невероятная".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария, проживающая в США, встретилась с Николасом Кармой в солнечной Одессе и рассказала ему о ценах на свою одежду и аксессуары.

10-й сезон шоу "Зважені та щасливі" завершился громкой победой Вячеслава Грабового, который получил главный приз — 300 тысяч гривен.

Кроме того, Магдалина Димид столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем сразу после завершения съемок. Резкая потеря 65 килограммов привела к образованию камней, из-за чего девушке срочно удалили желчный пузырь.