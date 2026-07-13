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Финалистка шоу "Зважені та щасливі" поразила своими заработками: "Это слишком много"

Финалистка шоу Зважені та щасливі Магдалина Димид рассказала, сколько она зарабатывает
Магдалина Димид | Фото: Instagram

Финалистка 10-го сезона шоу "Зважені та щасливі" Магдалина Димид раскрыла свои доходы в Instagram. Сейчас у нее 52 тысячи подписчиков, а видео могут набирать сотни тысяч просмотров.

Димид, которая кардинально изменилась, в программе "Утро в большом городе" призналась, что речь идет о десятках тысяч гривен за один пост.

Магдалина Димид раскрыла свои доходы

Магдалина побывала на съемках проекта "Украина ищет таланты".

"Reels у меня стоит от 22 до 50 тысяч гривен. Очень зависит от того, просто ли это интеграция в мой Reels, нативное упоминание или это полностью реклама исключительно какого-то одного продукта в Reels. Stories у меня стоят, ну, от 10 тысяч гривен", — говорит девушка.

Интересно, что до участия в шоу "Зважені та щасливі" у Димид было около трех тысяч подписчиков, а сейчас — более 50. В ходе проекта она сбросила 65 килограммов.

Відео дня
Магдалина Димид
Изменения Магдалины Димид
Фото: СТБ

В комментариях люди как удивлялись таким ценам, так и хвалили девушку:

  • "Я хорошо отношусь к Магде, но это слишком много для такого количества подписчиков".
  • "Черт. За что такие суммы?"
  • "Круто! Молодец".
  • "Я одна из тех, кто "подписался". Магда, вы невероятная".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Магдалина Димид столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем сразу после завершения съемок. Резкая потеря 65 килограммов привела к образованию камней, из-за чего девушке срочно удалили желчный пузырь.