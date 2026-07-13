Фіналістка шоу "Зважені та щасливі" вразила своїми заробітками: "Це забагато"

Фіналістка 10-го сезону шоу "Зважені та щасливі" Маґдалина Димид розкрила свої заробітки в Instagram. Наразі у неї 52 тисячі підписників, а відео можуть набирати сотні тисяч переглядів.

Димид, яка кардинально змінилася, "Ранку у великому місті" зізналася, що мова про десятки тисяч гривень за один допис.

Маґдалина Димид розкрила свої заробітки

Маґдалина побувала на зйомках проєкту "Україна має талант".

"Reels у мене коштує від 22 до 50 тисяч гривень. Дуже залежить від того, чи це просто інтеграція в мій Reels, чи нативна згадка, чи це повністю реклама суто одного якогось продукту в Reels. Stories у мене коштують, ну, від 10 тисяч гривень", — каже дівчина.

Цікаво, що до участі в шоу "Зважені та щасливі" у Димид було близько трьох тисяч підписників, а зараз — понад 50. На проєкті вона позбулася 65 кілограмів.

Зміни Маґдалини Димид Фото: СТБ

У коментарях люди як здивувалися з таких розцінок, так і похвалили дівчину:

Відео дня

"Я добре ставлюся до Маґди, але це забагато для такої кількості підписників".

"Блін. За що такі суми".

"Класно! Молодець".

"Я одна з тих хто "додався". Магдо, Ви неймовірна".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Старша дочка української співачки Олі Полякової Марія, яка живе в США, зустрілася з Ніколасом Кармою в сонячній Одесі та розповіла йому про ціни свого одягу та аксесуарів.

"Зважені та щасливі" 10 сезон завершився гучною перемогою В'ячеслава Грабового, який отримав головний приз – 300 тисяч гривень.

Крім того, Маґдалина Димид зіткнулася із серйозними проблемами зі здоров'ям одразу після завершення зйомок. Стрімка втрата 65 кілограмів спровокувала утворення каменів, через що дівчині терміново видалили жовчний міхур.