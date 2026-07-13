Умер известный актер из "Парка Юрского периода": что произошло (фото)

Новозеландский актёр Сэм Нил, известный зрителям по ролям в "Парке Юрского периода", сериале "Остров призраков" и фильме "Пианино", скончался в возрасте 78 лет.

О смерти кинозвезды сообщили его родственники в понедельник, 13 июля, в Instagram. Причину смерти не назвали, однако известно, что незадолго до этого Нил сообщал о ремиссии рака крови, с которым боролся несколько лет.

Нил скончался в Сиднее в окружении близких, "с достоинством, которое сопровождало всю его жизнь". По словам родных, эта новость стала неожиданной, ведь на момент смерти у актёра уже не диагностировали рак.

Семья поблагодарила персонал больницы St Vincent's Private Hospital за заботу и попросила журналистов и поклонников уважать её частную жизнь до появления дальнейших подробностей.

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От Найджела до Сэма

Актер родился в 1947 году в городе Ома, Северная Ирландия. Его отец, новозеландец, в то время служил в британской армии, а мать была англичанкой. Мальчика назвали Найджелом. В 1954 году семья переехала в Новую Зеландию. Имя Сэм закрепилось за ним ещё в 12 лет просто потому, что в школе уже было несколько Найджелов. Позже актёр шутил, что с именем Найджел Нил карьера киноактёра выглядела бы довольно забавно.

Он учился в Крайстчерче, сначала получал юридическое образование, но, по его собственному признанию, тот год обучения стал для него "катастрофическим". После этого он увлекся театром, участвуя в университетских постановках, а впоследствии переехал в Веллингтон, где присоединился к труппе Downstage Theatre — за 35 долларов в неделю и остатки еды из ресторана театра.

Мировое признание

Первый большой успех пришел в 1977 году с фильмом "Спящие собаки" — первым новозеландским фильмом, вышедшим в прокат в США. Далее последовали главная роль в "Моей блестящей карьере" (1979), роль сына дьявола в "Омене III" (1981), участие в культовом фильме "Одержимость" Анджея Жулавского, а также роль мужа Линды Чемберлен в драме "Крик в темноте" (1988) вместе с Мерил Стрип.

В 1990 году Нил снялся в фильме "Охота за „Красным октябрем“". Роль в фильме "Айвенго" (1982) сделала его настоящей звездой в Швеции, где этот фильм показывают по телевидению каждый год 1 января уже 40 лет подряд.

Первый большой успех пришел к актеру в 1977 году Фото: Instagram

Настоящая мировая слава пришла в 1993 году сразу благодаря двум проектам: роли поселенца Алистера Стюарта в номинированном на "Оскар" фильме "Пианино" Джейн Кэмпион и ролью доктора Алана Гранта в "Парке Юрского периода" Стивена Спилберга — роль, которую сначала предлагали Харрисону Форду. Гранта Нил впоследствии сыграл ещё дважды — в "Парке Юрского периода III" и "Мире Юрского периода: Господство".

Более 150 ролей

За свою карьеру, длившуюся более 50 лет, Нил снялся более чем в 150 проектах — среди них "Мертвый штиль", "Книга джунглей", "В ловушке безумия", "Горизонт событий", "Двухсотлетний человек", "Тарелка" и "Кролик Питер". В 1986 году он проходил кинопробы на роль Джеймса Бонда, но уступил Тимоти Далтону.

В 2016 году актёр снялся в комедии Тайки Вайтити "Охота на дикулаков", после чего сыграл небольшие эпизодические роли в фильмах "Тор: Рагнарёк" и "Тор: Любовь и гром" того же режиссёра.

На телевидении Нил запомнился ролью коррумпированного майора Честера Кэмпбелла в сериале "Пекельные кухни", а также ролями в сериалах "Двенадцать", "Тюдоры", эпизодах "Симпсонов" и "Рика и Морти". За роль шпиона Сидни Рейли в мини-сериале "Рейли, ас шпионажа" (1983) он получил номинацию на "Золотой глобус".

Новозеландский актер Сэм Нил Фото: Instagram

В последние годы Нил жил на своей ферме в регионе Центральное Отаго. Об этом деле он говорил, что оно "отнимает кучу времени и денег", но приносит истинное удовольствие.

В 1991 году Нил получил звание офицера Ордена Британской империи, а в 2007 году — звание выдающегося кавалера Ордена за заслуги перед Новой Зеландией. После изменения системы наград эта награда позволила ему принять рыцарский титул, который он получил в 2022 году.

Семьёйную жизнь Нил в шутку называл "довольно хаотичной". У него остались четверо детей и шестеро внуков: сын Эндрю, которого отдали на усыновление, когда актёру было чуть за двадцать, и с которым он воссоединился в 1994 году; сын Тим от актрисы Лизы Харроу; дочь Елена от визажистки Норико Ватанабе; и Майко — дочь Ватанабе от первого брака, которую Нил усыновил.

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