Помер відомий актор з "Парку Юрського періоду": що сталося (фото)

Новозеландський актор Сем Ніл, знайомий глядачам за ролями в "Парку юрського періоду", серіалі "Острів привидів" та стрічці "Піаніно", пішов з життя у віці 78 років.

Про смерть зірки екрану повідомила його родина в понеділок, 13 липня, в Instagram. Причину смерті не назвали, проте відомо, що незадовго до цього Ніл повідомляв про ремісію раку крові, з яким боровся кілька років.

Ніл помер у Сіднеї в оточенні близьких, "з гідністю, яка супроводжувала все його життя". За словами рідних, звістка стала несподіваною, адже на момент смерті рак у актора вже не діагностували.

Родина подякувала персоналу лікарні St Vincent's Private Hospital за турботу і попросила журналістів та шанувальників поважати її приватність, поки з'являться подальші подробиці.

Від Найджела до Сема

Актор народився 1947 року в місті Ома, Північна Ірландія. Його батько-новозеландець на той час служив у британській армії, а мати була англійкою. Хлопчика назвали Найджелом. У 1954-му сім'я переїхала до Нової Зеландії. Ім'я Сем закріпилося за ним ще у 12 років просто тому, що в школі вже було кілька Найджелів. Пізніше актор жартував, що з іменем Найджел Ніл кар'єра кіноактора виглядала б доволі кумедно.

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Він навчався у Крайстчерчі, спершу здобував юридичну освіту, але, за власним визнанням, той рік навчання став для нього "катастрофічним". Після цього захопився театром в університетських постановках, а згодом переїхав до Веллінгтона, де приєднався до трупи Downstage Theatre – за 35 доларів на тиждень і залишки їжі з ресторану театру.

Світове визнання

Перший великий успіх прийшов у 1977 році зі стрічкою "Сплячі собаки" – першим новозеландським фільмом, який вийшов у прокат у США. Далі були головна роль у "Моїй блискучій кар'єрі" (1979), роль сина диявола в "Омені III" (1981), участь у культовому "Одержимості" Анджея Жулавського, а також роль чоловіка Лінді Чемберлен у драмі "Крик у пітьмі" (1988) поряд із Меріл Стріп.

У 1990-му Ніл знявся в "Полюванні за "Червоним Жовтнем"". Роль у "Айвенго" (1982) зробила його справжньою зіркою у Швеції, де стрічку показують по телебаченню щороку 1 січня вже 40 років поспіль.

Перший великий успіх прийшов до актора у 1977 році Фото: Instagram

Справжня світова слава прийшла 1993 року одразу з двома проєктами: роллю поселенця Алістера Стюарта в оскароносному "Піаніно" Джейн Кемпіон та роллю доктора Алана Гранта в "Парку юрського періоду" Стівена Спілберга – роль, яку спершу пропонували Гаррісону Форду. Гранта Ніл згодом зіграв ще двічі – у "Парку юрського періоду III" та "Світі юрського періоду: Панування".

Понад 150 ролей

За кар'єру, що тривала понад 50 років, Ніл знявся більш ніж у 150 проєктах – серед них "Мертвий штиль", "Книга джунглів", "У пастці безумства", "Обрій подій", "Двохсотрічна людина", "Тарілка" та "Кролик Пітер". У 1986 році він проходив кінопроби на роль Джеймса Бонда, але програв Тімоті Далтону.

У 2016-му актор з'явився в комедії Тайки Вайтіті "Полювання на Дикулаків", після чого отримав невеликі камео у "Тор: Рагнарьок" та "Тор: Любов і грім" того ж режисера.

На телебаченні Ніл запам'ятався роллю корумпованого майора Честера Кемпбелла в "Пекельних кухнях" ("Peaky Blinders"), а також ролями в серіалах "Дванадцять", "Тюдори", епізодах "Сімпсонів" та "Ріка і Морті". За роль шпигуна Сідні Рейлі в міні-серіалі "Рейлі, ас шпигунства" (1983) він отримав номінацію на "Золотий глобус".

Новозеландський актор Сем Ніл Фото: Instagram

Останні роки Ніл жив на своїй фермі у регіоні Центральне Отаго. Про цей бізнес він казав, що той "з'їдає купу часу й грошей", але приносить справжнє задоволення.

У 1991 році Ніл отримав звання офіцера Ордену Британської імперії, а в 2007-му – видатного супутника Ордену заслуг Нової Зеландії. Після зміни системи нагород ця відзнака дозволила йому прийняти лицарський титул, який він отримав 2022 року.

Родинне життя Ніл жартома називав "доволі хаотичним". У нього залишилися четверо дітей і шестеро онуків: син Ендрю, якого віддали на усиновлення, коли акторові було трохи за двадцять, і з яким він возз'єднався 1994 року; син Тім від акторки Лізи Гарроу; донька Олена від візажистки Норіко Ватанабе; та Майко – донька Ватанабе від першого шлюбу, яку Ніл усиновив.

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