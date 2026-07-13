Просто, но изысканно: принцесса Шарлотта следует стилю матери (фото)

Принц Уильям и принцесса Кэтрин посетили финал мужского турнира Уимблдона вместе с дочерью, принцессой Шарлоттой, и старшим сыном, принцем Джорджем. Принц Луи в тот день остался дома.

Уэльцы и их дети наблюдали за финалом из королевской ложи на центральном корте. Кадры с этого события распространяются в сети.

Образы Кейт Миддлтон и Шарлотты

Для этого мероприятия будущая королева Великобритании надела элегантное шерстяное платье от Emilia Wickstead оливкового цвета. Она также была в коричневых туфлях-лодочках Ralph Lauren, сумке DeMellier, серьгах Van Cleef & Arpels стоимостью более 6300 евро и золотом браслете Halcyon Days.

Жена Уильяма дополнила свой образ вимблдонским бантом в официальных цветах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета — фиолетовом и зелёном.

Тем временем 11-летняя принцесса Шарлотта появилась на публике в синем платье с рюшами на плечах, балетках Pretty Ballerinas, очках Ray-Ban и с браслетом Ted Baker. Прическа девочки очень напоминала стиль её мамы.

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Принц Уильям и 12-летний Джордж выбрали для выхода в свет классические костюмы.

Кейт Миддлтон с детьми и мужем посетила Уимблдон Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Отметим, что с 2016 года Миддлтон является покровительницей Всеанглийского клуба тенниса и крокета. В мужском финале встретились Янник Синнер (Италия) и Александр Зверев (Германия). С 2019 года будущая королева вручает трофеи, переняв эту роль у герцога Кентского.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Безопасность принцессы Шарлотты была усилена после того, как в суде были озвучены шокирующие данные о мужчине, обвиняемом в преследовании Эндрю Маунтбеттен-Виндзора.

44-летняя принцесса Уэльская Кэтрин посетила детскую больницу Эвелины в Лондоне. Во время выхода супругу принца Уильяма заметили с загадочной травмой.

Кроме того, будущая королева нарушила давнюю традицию Уимблдона, изменив свой стиль.