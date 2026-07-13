Просто, але вишукано: принцеса Шарлотта наслідує стиль матері (фото)

Принц Вільям і принцеса Кетрін відвідали фінал чоловічого турніру Вімблдону з донькою, принцесою Шарлоттою, та старшим сином, принцом Джорджем. Принц Луї того дня залишився вдома.

Уельські та їхні діти спостерігали за фіналом з королівської ложі на центральному корті. Кадри з події ширяться мережею.

Образи Кейт Міддлтон та Шарлотти

Для події майбутня королева Британії вбралася в елегантну вовняну сукню від Emilia Wickstead оливкового кольору. Вона також носила коричневі туфлі-човники Ralph Lauren, сумку DeMellier, сережки Van Cleef & Arpels за понад 6300 євро та золотий браслет Halcyon Days.

Дружина Вільяма доповнила свій образ Вімблдонським бантом в офіційних кольорах Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету — фіолетовому та зеленому.

Тим часом 11-річна принцеса Шарлотта з'явилася на публіці у синій сукні з рюшами на плечах, балетках Pretty Ballerinas, окулярах Ray-Ban і з браслетом Ted Baker. Зачіска дівчинки дуже нагадала стиль її мами.

Відео дня

Принц Вільям і 12-річний Джордж обрали для появи класичні костюми.

Кейт Міддлтон з дітьми та чоловіком відвідали Вімблдон Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Зазначимо, що з 2016 року Міддлтон є патронесою Всеанглійського клубу тенісу та крокету. У чоловічому фіналі зустрілися Яннік Сіннер (Італія) та Александр Звєрєв (Німеччина). З 2019 року майбутня королева вручає трофеї, перейнявши цю роль у герцога Кентського.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Безпеку принцеси Шарлотти було посилено після того, як у суді озвучили шокуючі дані про чоловіка, обвинуваченого у переслідуванні Ендрю Маунтбеттен-Віндзора.

44-річна принцеса Уельська Кетрін відвідала Дитячу лікарню Евеліни в Лондоні. Під час виходу дружину принца Вільяма помітили із загадковою травмою.

Крім того, майбутня королева порушила давню традицію Вімблдону зміною стилю.