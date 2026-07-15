35-летнюю актрису, скончавшуюся бездомной, не похоронят на кладбище (фото)

Прах звезды мультфильма "Лило и Стич" Дэйви Чейз, скончавшейся 16 июня, передали её матери Кэти. Актриса ушла из жизни из-за СПИДа, осложнённого хронической поликсикоманией.

Прах покойной актрисы Дэйви Чейз будет храниться в доме Кэти Чейз в калифорнийском Чатсворте. Об этом свидетельствует официальное свидетельство о смерти актрисы, сообщает New York Post.

Несмотря на то, что официально в свидетельстве профессия Дэйви Чейз указана как "актриса/диктор", она годами не появлялась на экранах и последний период жизни провела на улицах маргинального района в Лос-Анджелесе, живя в фургоне.

Судьба Дэйви Чейз

Чейз обрела мировую известность в 2002 году, сыграв роль Лило в мультфильме "Лило и Стич", а в том же году воплотила образ Самары Морган в культовом фильме ужасов "Звонок".

Звезда фильма "Лило и Стич" Дэйви Чейз Фото: Instagram

Актриса продолжала сниматься до 2016 года, после чего началась её борьба с наркотической зависимостью, которая продолжалась до самой смерти.

Відео дня

За несколько месяцев до гибели Чейз попала в кадр видео, которое получило издание The California Post: актриса выглядела измождённой и лежала на полу палатки. Волонтер, работавший с бездомными в этом районе, рассказывал, что с каждой встречей видел, как она худеет.

Попытки спасти актрису

Менеджер актрисы Джон Райан рассказал, что пытался вытащить её из этого опасного района, но не успел этого сделать. Еще в 2025 году он вместе с сводной сестрой актрисы, Гайей Браун, нанял частного детектива, чтобы найти Чейз и помочь ей. Райану удалось поговорить с кинозвездой по телефону, однако вскоре она снова исчезла из поля зрения.

Наследство $400 тысяч

Несмотря на плачевные условия, в которых актриса провела последние годы жизни, выяснилось, что она оставила после себя личное имущество на сумму около 400 тысяч долларов.

Мать Дэйви, Кэти Чейз, просит суд назначить её распорядителем имущества дочери.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Официальная экспертиза округа Лос-Анджелес подтвердила: причиной смерти актрисы стал СПИД, в качестве сопутствующего фактора указано длительное злоупотребление психоактивными веществами. Ранее семья выдвигала другую версию — отец говорил об осложнениях менингита и заражении крови, а бойфренд — о сепсисе.

Последние месяцы жизни актриса провела на улицах неблагополучного района Лос-Анджелеса. Волонтер, раздававшей там еду бездомным, рассказал, что в последние дни она буквально таяла на глазах — болезнь прогрессировала без лечения.

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