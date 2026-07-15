35-річну акторку, яка померла бездомною, не поховають на кладовищі (фото)

Прах зірки стрічки "Ліло та Стіч" Дейві Чейз, яка померла 16 червня, передали її матері Кеті. Акторка пішла з життя внаслідок СНІДу, ускладненого хронічною поліксикоманією.

Прах покійної акторки Дейві Чейз буде зберігатися у будинку Кеті Чейз в каліфорнійському Чатсворті. Про це свідчить офіційне свідоцтво про смерть акторки, передає New York Post.

Попри те, що офіційно в свідоцтві вказано фах Дейві Чейз як "акторка/озвучувачка", вона роками не з'являлася на екранах і останній період життя провела на вулицях маргінального району в Лос-Анджелесі, мешкаючи в автофургоні.

Доля Дейві Чейз

Світову популярність Чейз здобула 2002 року, зігравши Ліло в мультфільмі "Ліло та Стіч", а того ж року втілила образ Самари Морган у культовому хорорі "Дзвінок".

Зірка стрічки "Ліло та Стіч" Дейві Чейз Фото: Instagram

Акторка продовжувала зніматися до 2016 року, після чого почалася її боротьба з наркотичною залежністю, яка тривала до самої смерті.

Відео дня

За кілька місяців до загибелі Чейз потрапила на відео, яке отримало видання The California Post: акторка виглядала виснаженою і лежала на підлозі намету. Волонтер, який працював із безхатченками цього району, розповідав, що з кожною зустріччю бачив, як жінка худне.

Спроби врятувати акторку

Менеджер акторки Джон Раян розповів, що намагався витягнути її з цього небезпечного району, проте не встиг цього зробити. Ще 2025-го він разом із зведеною сестрою акторки, Ґайєю Браун, найняв приватного детектива, щоб відшукати Чейз і допомогти їй. Раяну вдалося поговорити з зіркою екрану телефоном, однак невдовзі вона знову зникла з поля зору.

Спадок у $400 тисяч

Попри жалюгідні умови, у яких провела останні роки життя акторка, з'ясувалося, що вона залишила по собі особисте майно на суму близько 400 тисяч доларів.

Мати Дейви, Кеті Чейз, просить суд призначити її розпорядницею майна доньки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Офіційна експертиза округу Лос-Анджелес підтвердила: причина смерті акторки – СНІД, супутнім фактором вказано тривале зловживання психоактивними речовинами. Раніше сім'я озвучувала іншу версію – батько казав про ускладнення менінгіту та зараження крові, а бойфренд говорив про сепсис.

Свої останні місяці акторка провела на вулицях неблагополучного району Лос-Анджелеса. Волонтер, який роздавав там їжу бездомним, розповів, що останні дні вона буквально танула на очах – хвороба прогресувала без лікування.

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