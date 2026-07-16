UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

Украинцы вернулись домой после 4,5 лет жизни в Лондоне: "Таковы реалии" (фото)

украинцы покинули Великобританию и вернулись домой
Женщина вернулась в Украину после четырех лет пребывания в Великобритании | Фото: Instagram

Украинцы вернулись в Украину после четырёх с половиной лет жизни в Великобритании, где они построили бизнес и завели ещё двоих детей.

По словам Александры, самым сложным в этой ситуации оказался не сам переезд, а полгода жизни с этим решением. Об этом женщина рассказала в своём Instagram (bernykolexandra).

Украинцы вернулись из Лондона домой

Украинка говорит, что когда они ехали в Лондон в первый день войны, не было времени думать или сомневаться. А когда решение принимаешь сам, когда месяцами взвешиваешь все "за" и "против", эмоционально это гораздо тяжелее.

"Каждый день меня спрашивают: "Почему?" Ведь со стороны казалось, что у нас было всё. Жильё — постоянные отказы в аренде, ведь у нас трое детей. И годами мы даже не жили одни. Таковы реалии Лондона. Если хочешь жить в хорошем районе, постоянно приходится чем-то жертвовать. Мы жертвовали собой, здоровьем, отношениями, временем, которое могли бы провести с детьми. Поэтому задали себе один вопрос: "Мы живем или просто бесконечно бежим?" — рассказывает Александра.

Відео дня

Когда решение было принято, женщина обратилась в терапию.

украинка вернулась из Великобритании
Украинцы вернулись из Лондона домой
Фото: Instagram

"Я знала, что будет тяжело. Но сегодня — просто очень тяжело", — сказала она, когда семья купила билеты в Украину.

украинка вернулась из Великобритании
В Великобритании у Александры и ее мужа родилось двое детей
Фото: Instagram

По словам Александры, это не просто переезд, а путь к решению, которое изменило их жизнь.

украинка вернулась из Великобритании
В Лондоне семья прожила 4,5 года
Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях украинцы активно обсуждают услышанное:

  • "Это похоже на историю, которую когда-нибудь расскажут ваши дети: "А мои родители почти 5 лет прожили в Англии, где родили двоих детей, которые в перспективе могли получить гражданство, но решили вернуться". Звучит как истории, которые сейчас популярны, типа: "Моей бабушке в СССР предлагали выделить квартиру в центре Киева, но она отказалась, потому что любит жить в деревне".
  • "Не поняла, что вам не понравилось в Лондоне, что вы вернулись? Это же мечта — жить там, и перспективы для детей. А в Украине что теперь?"
  • "Вообще вернулись в родной город — Харьков. Не жалею. Пока что".
  • "Как я вас понимаю. Я уже 18 лет в Канаде, и после долгих, полных стресса лет решили начать возвращаться и готовить себе плацдарм".
  • "У нас пятеро детей, и мы до сих пор благодарны Богу за то, что Он вернул нас в Украину. Ведь всего один месяц жизни в Испании обошёлся нам в 9,5 тыс. евро и было сплошным бытовым рабством! Не говоря уже о том, что мы с женой почти не могли уделить время себе! А современная Великобритания — это, как нам кажется, самое сложное, что может случиться в современной Европе с семьёй".
Опрос

Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны?

Опрос открыт до

Напомним, Фокус ранее писал, что:

  • Украинка по имени Юлия вернулась из Канады после четырёх лет проживания в городе Калгари, куда она точно больше не хочет возвращаться.
  • Украинка, проживающая в Канаде последние несколько лет, показала, как на самом деле выглядят дома там.

Кроме того, украинец по имени Игорь Стасюк уже в третий раз отказался от предложения о работе в Германии. Мужчину не устроила предложенная заработная плата.