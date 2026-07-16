Украинцы вернулись домой после 4,5 лет жизни в Лондоне: "Таковы реалии" (фото)

Украинцы вернулись в Украину после четырёх с половиной лет жизни в Великобритании, где они построили бизнес и завели ещё двоих детей.

По словам Александры, самым сложным в этой ситуации оказался не сам переезд, а полгода жизни с этим решением. Об этом женщина рассказала в своём Instagram (bernykolexandra).

Украинцы вернулись из Лондона домой

Украинка говорит, что когда они ехали в Лондон в первый день войны, не было времени думать или сомневаться. А когда решение принимаешь сам, когда месяцами взвешиваешь все "за" и "против", эмоционально это гораздо тяжелее.

"Каждый день меня спрашивают: "Почему?" Ведь со стороны казалось, что у нас было всё. Жильё — постоянные отказы в аренде, ведь у нас трое детей. И годами мы даже не жили одни. Таковы реалии Лондона. Если хочешь жить в хорошем районе, постоянно приходится чем-то жертвовать. Мы жертвовали собой, здоровьем, отношениями, временем, которое могли бы провести с детьми. Поэтому задали себе один вопрос: "Мы живем или просто бесконечно бежим?" — рассказывает Александра.

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Когда решение было принято, женщина обратилась в терапию.

Украинцы вернулись из Лондона домой Фото: Instagram

"Я знала, что будет тяжело. Но сегодня — просто очень тяжело", — сказала она, когда семья купила билеты в Украину.

В Великобритании у Александры и ее мужа родилось двое детей Фото: Instagram

По словам Александры, это не просто переезд, а путь к решению, которое изменило их жизнь.

В Лондоне семья прожила 4,5 года Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях украинцы активно обсуждают услышанное:

"Это похоже на историю, которую когда-нибудь расскажут ваши дети: "А мои родители почти 5 лет прожили в Англии, где родили двоих детей, которые в перспективе могли получить гражданство, но решили вернуться". Звучит как истории, которые сейчас популярны, типа: "Моей бабушке в СССР предлагали выделить квартиру в центре Киева, но она отказалась, потому что любит жить в деревне".

"Не поняла, что вам не понравилось в Лондоне, что вы вернулись? Это же мечта — жить там, и перспективы для детей. А в Украине что теперь?"

"Вообще вернулись в родной город — Харьков. Не жалею. Пока что".

"Как я вас понимаю. Я уже 18 лет в Канаде, и после долгих, полных стресса лет решили начать возвращаться и готовить себе плацдарм".

"У нас пятеро детей, и мы до сих пор благодарны Богу за то, что Он вернул нас в Украину. Ведь всего один месяц жизни в Испании обошёлся нам в 9,5 тыс. евро и было сплошным бытовым рабством! Не говоря уже о том, что мы с женой почти не могли уделить время себе! А современная Великобритания — это, как нам кажется, самое сложное, что может случиться в современной Европе с семьёй".

Опрос Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны? Опрос открыт до Да, большинство вернется сразу после окончания войны. Часть вернется, но многие останутся за границей навсегда. Это будет зависеть от условий восстановления страны и экономики. Нет, большинство беженцев не планируют возвращаться в Украину. Голосувати

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