Українці повернулися додому після 4,5 років життя у Лондоні: "Такі реалії" (фото)
Українці повернулися в Україну після чотирьох з половиною років життя в Британії, де побудували бізнес та народили ще двох дітей.
За словами Олександри, найважчим у цьому виявився не сам переїзд, а пів року життя з цим рішенням. Про це жінка розповіла у своєму Instagram (bernykolexandra).
Українці повернулися з Лондона додому
Українка каже, що коли вони їхали в Лондон у перший день війни, не було часу думати чи сумніватися. А коли рішення твоє, коли ти місяцями зважуєш кожне "за" і "проти" емоційно це набагато важче.
"Кожного дня мене питають "Чому?" Адже з боку здавалося, що в нас було все. Житло — постійні відмови в оренді, адже в нас троє дітей. І роками ми навіть не жили самі. Такі реалії Лондона. Якщо хочеш жити в хорошому районі, постійно потрібно чимось жертвувати. Ми жертвували собою, здоровʼям, стосунками, часом з дітьми. Тому поставили собі одне запитання: "Ми живемо життя чи просто безкінечно біжимо?" — розповідає Олександра.
Коли рішення було прийняте, жінка звернулася в терапію.
"Я знала, що буде важко. Але сьогодні прям дуже важко", — сказала вона, коли родина купила квитки в Україну.
За словами Олександри, це не просто переїзд, а шлях до рішення, яке змінило їхнє життя.
Реакція мережі
У коментарях українці активно дискутують щодо почутого:
- "Це схоже на майбутню історію від ваших дітей "а мої батьки майже 5 років прожили в Англії, де народили 2 дітей, які в перспективі могли отримати громадянство, але вирішили повернутись". Звучить як історія, які популярні зараз, по типу: "моїй бабусі в ссср пропонували видати квартиру в центрі Києва, але вона відмовилась, бо любить в селі жити".
- "Не зрозуміла, що вам не сподобалося в Лондоні, що ви повернулися? Це ж мрія жити там і перспективи для дітей. А в Україні що тепер?"
- "Взагалі повернулись до рідного міста — Харкова. Не жалію. Поки що".
- "Як я вас розумію. Я вже 18 років в Канаді, і після довгих, стресованих років, вирішили починати повертатися і готувати собі плацдарм".
- "В нас 5 дітей і ми до сьогодні вдячні Богу, що повернув нас до України. Бо лише один місяць життя в Іспанії нам коштував 9.5 тис євро і суцільне побутове рабство! Не кажучи, що ми з дружиною майже не могли приділити час собі! А сучасна Британія — це нам здається найскладніше, що може трапитись в сучасній Європі з родиною".
Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни?
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Українка на імʼя Юлія повернулася з Канади після чотирьох років життя в місті Калгарі, куди точно більше не хоче повертатися.
- Українка, яка живе в Канаді останні кілька років, показала, як насправді виглядають будинки там.
Крім того, українець на імʼя Ігор Стасюк не прийняв вже третю пропозицію роботи в Німеччині. Чоловіка не влаштувала названа заробітна плата.