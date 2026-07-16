Українці повернулися додому після 4,5 років життя у Лондоні: "Такі реалії" (фото)

Українці повернулися в Україну після чотирьох з половиною років життя в Британії, де побудували бізнес та народили ще двох дітей.

За словами Олександри, найважчим у цьому виявився не сам переїзд, а пів року життя з цим рішенням. Про це жінка розповіла у своєму Instagram (bernykolexandra).

Українці повернулися з Лондона додому

Українка каже, що коли вони їхали в Лондон у перший день війни, не було часу думати чи сумніватися. А коли рішення твоє, коли ти місяцями зважуєш кожне "за" і "проти" емоційно це набагато важче.

"Кожного дня мене питають "Чому?" Адже з боку здавалося, що в нас було все. Житло — постійні відмови в оренді, адже в нас троє дітей. І роками ми навіть не жили самі. Такі реалії Лондона. Якщо хочеш жити в хорошому районі, постійно потрібно чимось жертвувати. Ми жертвували собою, здоровʼям, стосунками, часом з дітьми. Тому поставили собі одне запитання: "Ми живемо життя чи просто безкінечно біжимо?" — розповідає Олександра.

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Коли рішення було прийняте, жінка звернулася в терапію.

Українці повернулися з Лондона додому Фото: Instagram

"Я знала, що буде важко. Але сьогодні прям дуже важко", — сказала вона, коли родина купила квитки в Україну.

У Британії в Олександра та її чоловіка народилося двоє дітей Фото: Instagram

За словами Олександри, це не просто переїзд, а шлях до рішення, яке змінило їхнє життя.

У Лондоні родина жила 4,5 роки Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях українці активно дискутують щодо почутого:

"Це схоже на майбутню історію від ваших дітей "а мої батьки майже 5 років прожили в Англії, де народили 2 дітей, які в перспективі могли отримати громадянство, але вирішили повернутись". Звучить як історія, які популярні зараз, по типу: "моїй бабусі в ссср пропонували видати квартиру в центрі Києва, але вона відмовилась, бо любить в селі жити".

"Не зрозуміла, що вам не сподобалося в Лондоні, що ви повернулися? Це ж мрія жити там і перспективи для дітей. А в Україні що тепер?"

"Взагалі повернулись до рідного міста — Харкова. Не жалію. Поки що".

"Як я вас розумію. Я вже 18 років в Канаді, і після довгих, стресованих років, вирішили починати повертатися і готувати собі плацдарм".

"В нас 5 дітей і ми до сьогодні вдячні Богу, що повернув нас до України. Бо лише один місяць життя в Іспанії нам коштував 9.5 тис євро і суцільне побутове рабство! Не кажучи, що ми з дружиною майже не могли приділити час собі! А сучасна Британія — це нам здається найскладніше, що може трапитись в сучасній Європі з родиною".

Опитування Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни? Опитування відкрите до Так, більшість повернеться одразу після закінчення війни. Частина повернеться, але багато хто залишаться за кордоном назавжди. Це залежатиме від умов відновлення країни та економіки. Ні, більшість біженців не планує повертатися в Україну. Голосувати

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