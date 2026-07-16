Поляковой напомнили, как она унизила Камалию: "С толстыми ногами" (видео)

В сети вспомнили, как певица Оля Полякова унизила внешность своей коллеги Камалии во время съемок шоу "Маска" в 2021 году.

В Threads распространили отрывок из видео, на котором Полякова назвала Камалию "здоровой" и с "толстыми" ногами. Это произошло на фоне обсуждения "старого" лица первой после её выступления перед Верховной Радой.

Полякова унизила Камалию

В шоу на сцену выходили люди в масках, и жюри нужно было по голосу угадать, кто это. После предположения, что это может быть Камалия, Полякова возразила, ведь та, вроде бы, "здоровая".

"Нельзя обс*рать Оличку из-за внешности. Обс*рать из-за внешности разрешено только Оличке. Если кто-то забыл, я вам напомню. В 2021 году во время шоу "Маска" Полякова сказала о певице Камалии: "Да ну, она здоровая, сис*стая, с ногами здоровыми, толстыми". Что это, как не бодишейминг? Бумеранг такой бумеранг", — написала пользовательница сети.

Відео дня

Украинцы в комментариях отреагировали на увиденное, выразив удивление, но нашлись и те, кто встал на защиту певицы: "Здесь я передумала", "Серьезно, кто-то защищает Олю Полякову?", "Да она просто сравнивала людей, там нужно было угадать, кто под маской".

Полякова ответила на критику своей внешности

Недавно в сети начали распространять её неудачное фото с выступления в КГГА. Звезда записала эмоциональное видеообращение, в котором призвала прекратить публичную травля.

"Мы бесконечно говорим о поддержке женщин, о сестринстве, о принятии, но как только появляется возможность публично растоптать другую женщину, многие делают это с каким-то почти садистским удовольствием. Знаете, что самое печальное? Возраст победит нас всех. Каждую. Без исключения. Поэтому, возможно, стоит перестать бороться с чужими морщинами, ведь они никогда не избавят вас от ваших. Гораздо важнее сохранить то, что действительно можно не потерять с возрастом: достоинство, уважение, оставаться человеком", — сказала артистка.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинцы активно отреагировали на выступление Оли Поляковой в КГГА: она ответила хейтерам матом.

Украинская певица резко отреагировала на критику своей внешности.

Всё началось с того, что артистка выступила на заседании парламентской временной следственной комиссии (ВСК), потребовав кардинально изменить правила национального отбора на Евровидение.