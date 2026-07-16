Поляковій нагадали, як вона принизила Камалію: "З товстими ногами" (відео)

У мережі пригадали, як співачка Оля Полякова принизила зовнішність колеги по цеху Камалії під час зйомок шоу "Маска" у 2021 році.

У Threads поширили уривок відео, на якому Полякова назвала Камалію "здоровою" та з "товстими" ногами. Це сталося на фоні обговорення "старого" обличчя першої після її виступу перед Верховною Радою.

Полякова принизила Камалію

У шоу на сцену виходили люди під маскою і журі треба було за голосом відгадати, хто це. Після припущення, що це може бути Камалія, Полякова заперечила, адже та начебто "здорова".

"Зас**ати Олічку не можна з приводу зовнішності. Зас**ати з приводу зовнішності дозволено тільки Олічці. Якщо хтось забув, я вам нагадаю. У 2021 році під час шоу "Маска" Полякова сказала про співачку Камалію: "Та ну, вона здорова, цицьката, з ногами здоровими, товстими". Що це, як не бодішеймінг? Бумеранг такий бумеранг", — написала користувачка мережі.

Відео дня

Українці в коментарях відреагували на побачене, здивувашись, а були й ті, хто захистив співачку: "Тут я перевзулася", "Реально хтось захищає Олю Полякову?", "Так вона просто порівнювала людей, там треба було вгадати, хто під маскою".

Полякова відповіла на критику зовнішності

Нещодавно у мережі почали поширювати її невдале фото з виступу в КМДА. Зірка записала емоційне відеозвернення, у якому закликала зупинити публічне цькування.

"Ми безкінечно говоримо про підтримку жінок, про сестринство, про прийняття, але щойно з'являється можливість публічно розтоптати іншу жінку, багато хто робить це з якимось майже садистським задоволенням. Знаєте, що найсумніше? Вік переможе нас усіх. Кожну. Без винятку. Тому, можливо, варто перестати воювати з чужими зморшками, бо вони ніколи не скасують ваші. Набагато важливіше зберегти те, що справді можна не втратити з віком: гідність, повагу, залишатися людиною", — сказала артистка.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українці активно відреагували на виступ Олі Полякової в КМДА: та відповіла хейтерам матюками.

Українська співачка різко відреагувала на критику своєї зовнішності.

Усе почалося з того, що артистка виступила на засіданні парламентської тимчасової слідчої комісії (ТСК), вимагаючи кардинально змінити правила національного відбору на "Євробачення".