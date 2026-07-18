Семья купила земельный участок, а через год обнаружила там нечто скрытое

Пара из США, решившая полностью перейти к автономному образу жизни, больше года даже не подозревала, что именно находится на их участке. Находку сделали только после того, как построили мост через ручей, протекавший по территории.

Энди Верчеллино, уроженка Мичигана, вместе со своим партнером поселилась на западном побережье США, решив попробовать вести полностью автономный образ жизни. Четыре года назад пара приобрела участок площадью 40 акров, который на момент покупки был, по словам женщины, "незастроенной землёй" — без дома, без подъездной дороги и даже без тропинок.

Ручей на территории

В настоящее время пара готовится построить собственный дом, для чего сама распиливает древесину прямо на территории участка.

О существовании ручья на своей земле супруги знали с самого начала. Однако те участки водоема, до которых удавалось добраться, были слишком узкими и мелкими, чтобы в них можно было полноценно искупаться или просто отдохнуть.

Відео дня

Ситуация изменилась, когда супруги наконец построили мост для переправы через ручей. Именно тогда за деревьями и кустарником открылся скрытый водоем — тихая заводь с прозрачной водой, которую пара теперь называет своим "кусочком рая".

"Представляете, найти такое"

Верчеллино поделилась этой находкой в видео на своей странице в TikTok @andi.creates.magic.

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"Мы даже не знали, что это существует на нашей земле, когда её покупали", — сказала женщина в ролике.

По её словам, потребовался целый год, чтобы исследовать всю территорию участка: без моста добраться до ручья было невозможно. Когда переправу наконец построили, водоём уже "ждал" хозяев.

"Четыре года — и каждое лето я в восторге от того, какой невероятный уголок природы принадлежит нам", — написала Верчеллино в подписи к видео.

Сегодня берега ручья покрыты деревьями и густой растительностью, вода остаётся чистой и спокойной на протяжении всего лета. Пара уже обустроила небольшой причал, где ставит складные стулья и устраивает пикники в тёплый сезон.

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