Родина купила земельну ділянку, а через рік знайшла дещо приховане

Пара з США, яка вирішила повністю перейти на автономне життя, більше року не підозрювала, що саме знаходиться на їхній ділянці. Знахідку зробили лише після того, як звели міст через струмок, що протікав територією.

Енді Верчелліно родом із Мічигану разом із партнером оселилася на західному узбережжі США, вирішивши спробувати повністю автономний спосіб життя. Чотири роки тому пара придбала масив у 40 акрів, який на момент купівлі був, за словами жінки, "сирою землею" – без будинку, без під'їзної дороги і навіть без стежок.

Струмок на території

Наразі пара готується звести власний будинок, для чого сама розпилює деревину прямо на території ділянки.

Про існування струмка на своїй землі пара знала від початку. Проте ті ділянки водойми, до яких вдавалося дістатися, були надто вузькими й мілкими, щоб у них можна було повноцінно скупатися чи просто відпочити.

Відео дня

Ситуація змінилася, коли подружжя нарешті збудувало міст для переправи через струмок. Саме тоді за деревами і чагарником відкрилася схована водойма – тиха заводь із прозорою водою, яку пара тепер називає власним "шматочком раю".

"Уявляєте, знайти таке"

Знахідкою Верчелліно поділилася у відео на своєму TikTok @andi.creates.magic.

Важливо

Хата за $4 тисячі, повз яку всі проходили, стала найкрасивішим місцем у селі (фото)

"Ми навіть не знали, що це існує на нашій землі, коли її купували", – сказала жінка в ролику.

За її словами, знадобився цілий рік, аби дослідити всю територію ділянки: без мосту дістатися до струмка було неможливо. Коли переправу нарешті звели, водойма вже "чекала" на господарів.

"Чотири роки – і щоліта я в захваті від того, який неймовірний клаптик природи нам належить", – написала Верчелліно у підписі до відео.

Сьогодні береги струмка вкриті деревами й густою рослинністю, вода залишається чистою та спокійною впродовж усього літа. Пара вже облаштувала невеликий причал, де встановлює складані стільці й влаштовує пікніки протягом теплого сезону.

Більше цікавих історій

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Назарій, який позиціонує себе як амбасадор Гуцульщини, відшукав у гірській місцевості садибу, де самотньо живе 90-річна бабуся Марія Гіркова – мешканка присілка Переніз неподалік Яремче.

Аліна, родом із Дніпропетровської області, стала власницею сільської хати під Кривим Рогом і влаштувала для своїх підписників відеоогляд, у якому чесно розповіла і про переваги, і про недоліки цього придбання.

Вчителька математики Ельміра наважилась придбати старий будинок у селі, щоб розпочати там новий етап свого життя. Разом з родиною вона самостійно займається ремонтом оселі та регулярно ділиться з аудиторією корисними лайфхаками.