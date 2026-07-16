Дом известной актрисы пострадал в результате российского обстрела (фото)

В результате массированного российского обстрела Киева в ночь на 16 июля был поврежден дом известной украинской актрисы и продюсера Елены Лавренюк. Мощная взрывная волна выбила окна в доме звезды сериала "Кофе с кардамоном", о чем она сама сообщила в соцсетях.

Об повреждениях в своей квартире артистка рассказала в Instagram, опубликовав фото с последствиями удара. На снимке видны осколки стекла, разлетевшиеся по всему полу комнаты, и сорванный тюль, который буквально вырвало из окна мощным порывом ударной волны.

Фото: Instagram

Елена Лавренюк лаконично подписала этот снимок, призвав украинцев не игнорировать опасность и укрываться. На данный момент нет информации о том, находилась ли актриса с семьёй в безопасном месте во время обстрела и пострадал ли кто-либо из её близких.

Что известно об актрисе

Елена Лавренюк — популярная украинская актриса, продюсер и телеведущая. Она стала известна на всю Украину благодаря главной роли Анны Марецкой в исторической драме "Кофе с кардамоном", в которой также выступила в качестве шоураннера. Кроме того, зрители знают её по роли в фильме "Все оттенки искушения".

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Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

6 июля стало известно, что квартира Елены Кравец пострадала от атаки россиян. Из-за сильной взрывной волны в квартире не осталось окон.

Известная украинская певица Камалия сообщила о тяжелой утрате в своей семье — на войне погиб ее двоюродный брат Сергей Канатников-Прядко. Мужчина мужественно защищал Украину и, несмотря на многочисленные тяжелые ранения, каждый раз возвращался на передовую, где отдал жизнь за родину в возрасте 43 лет.

Кроме того, у звезды и её мужа Захура есть бизнес-центр в столице. Уже в третий раз за последние две недели здание пострадало от рук россиян.