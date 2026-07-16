Будинок відомої акторки постраждав через російський обстріл (фото)

Унаслідок масованого російського обстрілу Києва в ніч проти 16 липня зазнав пошкоджень будинок відомої української акторки та продюсерки Олени Лавренюк. Потужна вибухова хвиля повибивала вікна в оселі зірки серіалу "Кава з кардамоном", про що вона сама повідомила в соцмережах.

Про пошкодження свого помешкання артистка розповіла в Instagram, опублікувавши фото з наслідками удару. На знімку видно уламки скла, що розлетілися по всій підлозі кімнати, та зірваний тюль, яку буквально знесло з вікна потужним поривом ударної хвилі.

Фото: Instagram

Олена Лавренюк лаконічно підписала цей кадр, закликавши українців не ігнорувати небезпеку та ходити в укриття. Наразі немає інформації про те, чи перебувала акторка з родиною в безпечному місці під час обстрілу та чи постраждав хтось із близьких.

Що відомо про актрису

Олена Лавренюк — популярна українська акторка, продюсерка та телеведуча. Вона здобула всеукраїнську впізнаваність завдяки головній ролі Анни Марецької в історичній драмі "Кава з кардамоном", у якій також виступила шоуранеркою. Окрім цього, глядачі знають її за роллю у стрічці "Всі відтінки спокуси".

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

6 липня стало відомо, що квартира Олени Кравець постраждала від атаки росіян. Житло через сильну вибухову хвилю лишилося без вікон.

Відома українська співачка Камалія повідомила про важку втрату у своїй родині — на війні загинув її двоюрідний брат Сергій Канатніков-Прядко. Чоловік мужньо захищав Україну і, попри численні важкі поранення, щоразу повертався на передову, де віддав життя за батьківщину у віці 43 роки.

Крім того, у зірки та її чоловіка Захура є бізнес-центр у столиці. Уже втретє за близько 2 тижні будівля постраждала від рук росіян.