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Сестра блогерши, чьего парня убили на Бали, похвасталась арендованной квартирой за 3000 евро (фото)

где живёт Эсти Рогова
Эсти Рогова показала квартиру в Киеве за 3000 евро в месяц | Фото: Instagram

Украинская блогерша Эсти Рогова, которую в сети называют "украинской Кардашьян", показала свою новую роскошную квартиру площадью более 100 квадратных метров. Она откровенно рассказала о стоимости жилья, быте с поваром и своей личной жизни.

Эсти снимает квартиру вместе с парковочным местом за 2950 евро в месяц, без учета коммунальных услуг. Блогерша в проекте "По домам" признается, что почти всё время проводит дома, поэтому готова переплачивать за уют и вдохновляющую атмосферу. Поддерживать порядок в квартире ей помогают няня и уборщица, а любимым местом звезды соцсетей стала просторная ванная комната.

Гардероб: роскошные сумки и эпатажные сапоги

Несмотря на статус иконы моды, Рогова уверяет, что в повседневной жизни одевается просто и не умеет сочетать вещи, отдавая предпочтение украинским брендам. Каждый месяц она покупает только одну дорогую вещь (преимущественно обувь) примерно за 1000 долларов.

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Сестра девушки убитого украинца на балу показала квартиру
Гардеробная "Эсти"
Фото: YouTube
  • Коллекция сумок: В гардеробе есть Chanel, Dior и Louis Vuitton, часть из которых ей подарила мама.
  • Любимая пара: Эпатажные сапоги Balenciaga Venom, которые она купила с огромной скидкой за 40 тысяч гривен, хотя её бойфренд эту обувь терпеть не может.

Кухня, повар и бизнес

Эсти полностью поручила приготовление еды домашнему повару, поскольку сам процесс приготовления пищи вызывает у неё стресс. Семья питается кошерными продуктами, которые стоят значительно дороже обычных (например, кошерная колбаса обходится в 500 гривен). Кроме того, вместе с сестрой она развивает собственный бренд полезных сиропов и соусов без сахара.

Ева и Эсти — квартира, где они живут
Кухня "Эсти"
Фото: YouTube

Религиозные традиции и "еврейское воспитание"

В квартире блогерши есть особый уголок с Торой и молитвенниками. Эсти придерживается основных религиозных принципов, хотя и признается, что иногда испытывает соблазн попробовать некошерные морепродукты.

Своего 3-летнего сына Давида она воспитывает, соблюдая баланс между строгостью и безграничной любовью. При этом звезда не покупает ребенку вещи люксовых брендов, отдавая предпочтение массовому рынку, и отстаивает свои границы перед родителями: например, отказалась отдавать сына в еврейский детский сад из-за неудобной логистики.

Эсти показала съемную квартиру в Киеве за 3 тысячи евро
Комната Давида
Фото: YouTube

Отношения на расстоянии и пластика

Сейчас Эсти находится в отношениях на расстоянии — её избранник занимается серьёзным нетворческим бизнесом и прекрасно ладит с её сыном. Пара вместе уже 10 месяцев и планирует общее будущее и детей.

"Те отношения, которые были с Василием (прим. ред.: ранее она встречалась с предпринимателем и блогером Василием Тимошенко, однако весной пара открыто объявила о своём расставании из-за различия во взглядах), — это вообще другая история, а сейчас всё по-другому, так, как я и хотела", — делится блогерша.

Эсти также откровенно рассказала о том, как изменилась её внешность:

  • Две маммопластики;
  • Нижняя блефаропластика и отопластика;
  • Липосакция с использованием аппарата "Морфиус" и регулярные инъекции ботокса.

В будущем, после рождения второго ребенка, Рогова планирует сделать ещё и липоскульптуру живота.

Фото: YouTube
Фото: YouTube
Фото: YouTube

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

  • Убийцы украинца Игоря Комарова на Бали, возможно, установили его местонахождение благодаря публикациям его девушки, блогерши Евы Мишаловой, в Instagram. В постах указывалась точная геолокация в режиме реального времени, что позволило нападавшим отследить жертву.
  • Пользователи заметили, что родная сестра Евы, Эсти, продолжала публиковать рекламные посты в своём Instagram во время расследования.

Кроме того, сестра девушки Комаровой на фоне трагедии удивила поздравлением, в котором использовала выражение "собирать себя по кусочкам".