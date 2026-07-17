Сестра блогерки, хлопця якої вбили на Балі, похизувалась орендованою квартирою за €3000 (фото)

Українська блогерка Есті Рогова, яку в мережі називають "українською Кардаш'ян", показала своє нове розкішне помешкання площею понад 100 квадратних метрів. Вона відверто розповіла про вартість житла, побут із кухарем та своє особисте життя.

Есті орендує квартиру разом із паркінгом за 2950 євро на місяць, без урахування комунальних послуг. Блогерка у проєкті "По хатах" зізнається, що майже весь час проводить удома, тому готова переплачувати за затишок та надихаючу атмосферу. Підтримувати порядок у квартирі їй допомагають няня та прибиральниця, а улюбленим місцем зірки соцмереж стала простора ванна кімната.

Гардероб: люксові сумки та епатажні чоботи

Попри статус фешн-ікони, Рогова запевняє, що в повсякденному житті вдягається просто і не вміє комбінувати речі, віддаючи перевагу українським брендам. Щомісяця вона купує лише одну дорогу річ (переважно взуття) приблизно за 1000 доларів.

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Гардеробна Есті Фото: YouTube

Колекція сумок: У гардеробі є Chanel, Dior та Louis Vuitton, частину з яких віддала мама.

У гардеробі є Chanel, Dior та Louis Vuitton, частину з яких віддала мама. Улюблена пара: Епатажні чоботи Balenciaga Venom, які вона придбала на величезній знижці за 40 тисяч гривень, хоча її бойфренд це взуття терпіти не може.

Кухня, кухар та бізнес

Есті повністю делегувала приготування їжі домашньому кухарю, оскільки сам процес кулінарії викликає у неї стрес. Родина харчується кошерними продуктами, які коштують значно дорожче за звичайні (наприклад, кошерна ковбаса обходиться у 500 гривень). Крім того, разом із сестрою вона розвиває власний бренд корисних сиропів та соусів без цукру.

Кухня Есті Фото: YouTube

Релігійні традиції та "єврейське виховання"

У квартирі блогерки є особливий куточок із Торою та молитовниками. Есті дотримується базових релігійних принципів, хоча й зізнається, що інколи має спокусу спробувати некошерні морепродукти.

Свого 3-річного сина Давіда вона виховує у балансі суворості та безмежної любові. При цьому зірка не купує дитині люксових брендів, обираючи масмаркет, та відстоює власні кордони перед батьками: наприклад, відмовилася віддавати сина в єврейський садочок через незручну логістику.

Кімната Давіда Фото: YouTube

Стосунки на відстані та пластика

Зараз Есті перебуває у стосунках на відстані — її обранець займається серйозним нетворчим бізнесом і чудово ладнає з її сином. Пара разом уже 10 місяців і планує спільне майбутнє та дітей.

"Ті стосунки, які були з Василем (ред.: раніше вона зустрічалася з підприємцем і блогером Василем Тимошенком, проте навесні пара відверто оголосила про своє розставання через різні погляди), — це взагалі одна історія, а зараз усе по-іншому, так, як я і хотіла", — ділиться блогерка.

Есті також відкрито розповіла про свої трансформації у зовнішності:

Дві мамопластики;

Нижня блефаропластика та отопластика;

Ліпосакція з апаратом Морфіус та регулярні ін'єкції ботоксу.

У майбутньому, після народження другої дитини, Рогова планує зробити ще й ліпоскульптурування живота.

Фото: YouTube Фото: YouTube Фото: YouTube

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Вбивці українця Ігоря Комарова на Балі могли встановити його місцеперебування завдяки публікаціям його дівчини, блогерки Єви Мішалової, в Instagram. У постах була вказана точна геолокація в реальному часі, що дозволило нападникам відстежити жертву.

Користувачі помітили, що рідна сестра Єви, Есті, продовжувала публікувати рекламні інтеграції у своєму Instagram під час розслідування.

Крім того, сестра дівчини Комарова на тлі трагедії здивувала привітанням, в якому використала формулювання "збирати себе по шматочкам".