Зять-американец Оли Поляковой за год брака кардинально изменился (фото)
Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой, Мария, опубликовала два фото своего мужа-американца Эдена Пассарелли, сделанные с разницей в один год.
Накануне влюбленные отпраздновали первую годовщину свадьбы. Мария показала, как брак изменил Эдена.
Муж Маши Поляковой изменился
Муж украинки заметно похудел и обрезал свои длинные волосы. Одно из фото было сделано в день свадьбы в июле 2025 года, а другое — этим летом. Маша в шутку говорит, что "эффект жены" работает.
Кроме того, влюбленные отметили первую годовщину свадьбы постом в соцсети.
"Сегодня уже год, как ты мой муж, но с течением времени я всё больше чувствую себя твоей невестой", — написала Маша.
Дочь Поляковой вышла замуж
Летом 2025 года Маша вышла замуж за американца Эдена Пассарелли. Она получает музыкальное образование в престижном колледже в США, где учится и её избранник. Церемония бракосочетания также состоялась в США, без родителей украинки.
Эден уже не впервые бывает в Украине. Зимой он приезжал на родину своей жены — побывал в Буковеле, попробовал украинский борщ, познакомился с родными Маши. Этим летом состоялась его вторая поездка в Украину.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Бизнесмен Вадим Буряковский рассказал о муже своей дочери из США.
- Старшая дочь Оли Поляковой похвасталась, какой сюрприз ей подготовил её муж-иностранец.
Украинцы бурно отреагировали на выступление певицы в КГГА: та ответила хейтерам матом.