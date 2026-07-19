Зять-американец Оли Поляковой за год брака кардинально изменился (фото)

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой, Мария, опубликовала два фото своего мужа-американца Эдена Пассарелли, сделанные с разницей в один год.

Накануне влюбленные отпраздновали первую годовщину свадьбы. Мария показала, как брак изменил Эдена.

Муж Маши Поляковой изменился

Муж украинки заметно похудел и обрезал свои длинные волосы. Одно из фото было сделано в день свадьбы в июле 2025 года, а другое — этим летом. Маша в шутку говорит, что "эффект жены" работает.

Кроме того, влюбленные отметили первую годовщину свадьбы постом в соцсети.

"Сегодня уже год, как ты мой муж, но с течением времени я всё больше чувствую себя твоей невестой", — написала Маша.

Эден Пассарелли Фото: instagram.com/marypoppers1/

Дочь Поляковой вышла замуж

Летом 2025 года Маша вышла замуж за американца Эдена Пассарелли. Она получает музыкальное образование в престижном колледже в США, где учится и её избранник. Церемония бракосочетания также состоялась в США, без родителей украинки.

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Эден уже не впервые бывает в Украине. Зимой он приезжал на родину своей жены — побывал в Буковеле, попробовал украинский борщ, познакомился с родными Маши. Этим летом состоялась его вторая поездка в Украину.

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