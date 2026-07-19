Зять-американець Олі Полякової за рік одруження кардинально змінився (фото)
Старша дочка української співачки Олі Полякової, Марія, показала два фото свого чоловіка-американця Едена Пассареллі з різницею в один рік.
Напередодні закохані відсвяткували першу річницю одруження. Марія продемонструвала, як шлюб змінив Едена.
Чоловік Маші Полякової змінився
Чоловік українки помітно схуднув та позбувся свого довгого волосся. Одне з фото було зроблене в день одруження в липні 2025 року, а інше — цього літа. Маша жартома каже, що "ефект дружини" працює.
Також закохані відзначили першу річницю одруження постом у соцмережі.
"Сьогодні вже рік, як ти мій чоловік, але з плином часу я все більш відчуваю себе твоєю нареченою", — написала Маша.
Донька Полякової вийшла заміж
Маша влітку 2025 року одружилася з американцем Еденом Пассареллі. Вона здобуває музичну освіту в престижному коледжі у Штатах, де навчається також її обранець. Церемонія одруження також відбулася в США, без батьків українки.
Еден уже не вперше відвідує Україну. Він приїздив на батьківщину дружини взимку — побував у Буковелі, спробував український борщ, познайомився з рідними Маші. Цього літа відбулася його друга поїздка в Україну.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
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