30-летнюю блогершу нашли мертвой на обочине дороги: все подробности (фото)

В бразильском курортном городе Порту-Сегуру обнаружили застреленную 30-летнюю блогершу Улиссиас Марселли Коуту Флореш Кардиал, известную как "Мисс Тату", а также её 28-летнего бойфренда Винисиуса Соузу ди Карвалью.

Тела Улиссиаса и Винисиуса обнаружили в субботу, 18 июля, на просёлочной дороге в нескольких метрах друг от друга, хотя, по данным полиции, пару застрелили ещё накануне. По версии следствия, преступление произошло в пятницу, а обнаружили погибших недалеко от прибрежного города Порту-Сегуру только на следующий день, пишет британское издание Daily Star.

Место гибели блогерши Улиссиас Марселли Коуту Флореш Кардиал Фото: Instagram

Следователи не исключают, что перед расправой пару могли удерживать против воли — сейчас эта версия проверяется. Пока что правоохранители не задержали ни одного подозреваемого, расследование продолжается.

Кто такая Мисс Тату

Улиссиас, известная в сети как "Мисс Тату", имела более 20 тысяч подписчиков в Instagram, где публиковала контент о рок-музыке, мотоциклах и защите животных.

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Перед расправой пару могли удерживать против их воли Фото: Instagram

В 2021 году она завоевала титул местной королевы красоты, а незадолго до гибели должна была выступить на предстоящем музыкальном фестивале. У женщины остался 13-летний сын.

Погибшие вблизи прибрежного города Порту-Сегуру Фото: Instagram

Пара жила в Порту-Сегуре и работала в сфере организации мероприятий.

Слова близких

Мать погибшей написала в соцсетях слова прощания: "Покойтесь с миром, мои дорогие. Вы оставили бессмертное наследие. Нам будет очень не хватать вас — это такая мучительная утрата".

Улиссиас, известная в сети как "Мисс Тату", имела более 20 тысяч подписчиков в Instagram Фото: Instagram

Организаторы фестиваля, на котором должна была выступить Улиссиас, также выразили соболезнования: "Сегодня с глубокой скорбью мы прощаемся с ней. Трудно поверить, что человека, который должен был разделить с нами этот особенный момент, больше нет".

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