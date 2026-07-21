30-річну блогерку знайшли мертвою на узбіччі дороги: всі подробиці (фото)

У бразильському курортному місті Порту-Сегуру знайшли застрелених 30-річну блогерку Уліссіас Марселлі Коуту Флореш Кардіал, відому як "Міс Тату", а також її 28-річного бойфренда Вінісіуса Соузу ді Карвалью.

Тіла Уліссіас та Вінісіуса виявили в суботу, 18 липня, на сільській дорозі за кілька метрів одне від одного, хоча, за даними поліції, пару застрелили ще напередодні. За версією слідства, злочин стався в п'ятницю, а виявили загиблих поблизу прибережного міста Порту-Сегуру лише наступного дня, пише британське видання Daily Star.

Місце загибелі блогерки Уліссіас Марселлі Коуту Флореш Кардіал Фото: Instagram

Слідчі не виключають, що перед розправою пару могли утримувати проти волі – зараз ця версія перевіряється. Поки що правоохоронці не затримали жодного підозрюваного, розслідування триває.

Хто така Міс Тату

Уліссіас, відома в мережі як "Міс Тату", мала понад 20 тисяч підписників в Instagram, де публікувала контент про рок-музику, мотоцикли та захист тварин.

Відео дня

Перед розправою пару могли утримувати проти волі Фото: Instagram

У 2021 році вона здобула місцевий титул краси, а незадовго до загибелі мала виступати на майбутньому музичному фестивалі. У жінки залишився 13-річний син.

Загиблих поблизу прибережного міста Порту-Сегуру Фото: Instagram

Пара мешкала у Порту-Сегуру і працювала у сфері організації подій.

Слова близьких

Мати загиблої написала у соцмережах слова прощання: "Спочивайте з миром, мої любі. Ви залишили безсмертний спадок. Нам буде дуже вас бракувати – це така болісна втрата".

Уліссіас, відома в мережі як "Міс Тату", мала понад 20 тисяч підписників в Instagram Фото: Instagram

Організатори фестивалю, на якому мала виступати Уліссіас, також висловили співчуття: "Сьогодні з глибоким сумом ми прощаємося з нею. Важко повірити, що людини, яка мала розділити з нами цей особливий момент, більше немає".

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

В ДТП загинула TikTok-блогерка, відома під ніком Vikunciy. Разом із дівчиною в аварії загинула і її помічниця.

У Краматорську внаслідок ракетного удару зруйнованим виявився будинок родини блогера Ігоря Синяка – житло належить його батькам. Сам Синяк народився в Україні, проте свою блогерську кар'єру побудував у Росії.

Позитивну історію розповів 21-річний блогер, відомий під ніком "Мамина зірочка". Після чотирьох років проживання в гуртожитку хлопець нарешті придбав власну квартиру – усі ці роки він цілеспрямовано відкладав кошти, щоб втілити свою мрію в реальність.