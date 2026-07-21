Шакира в серьгах украинского бренда появилась на Чемпионате мира (фото)

49-летняя колумбийская певица и бывшая футболиста Жерара Пике Шакира, которая "зажгла" стадион во время финала Чемпионата мира по футболу, продемонстрировала там серьги от украинского бренда.

Представители бренда заметили свой аксессуар на звезде мирового масштаба и рассказали об этом в Instagram.

Шакира в серьгах украинского бренда

Один из образов бывшей возлюбленной Жерара Пике состоял из облегающего костюма из переработанного трикотажа от французского бренда MARINE SERRE. Шакира дополнила наряд серьгами с длинными цепочками из белого золота и бриллиантов от Guzema.

Такой аксессуар на сайте стоит 188 900 гривен (около 4300 долларов).

Шакира на чемпионате мира Фото: Instagram @shakira

"Шакира в серьгах GUZEMA из коллекции Hidden Beauty на финале Чемпионата мира по футболу 2026 года. Серьги с длинными цепочками и бриллиантами стали завершающим акцентом образа для выступления на мировой арене", — говорится в заявлении бренда.

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В частности, певица сфотографировалась с голливудским актёром Томом Крузом, с которым ей приписывали роман.

Шакира и Том Круз Фото: Instagram @shakira

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Колумбийская певица Шакира упала на сцене во время выступления в Сан-Сальвадоре.

Певица появилась со своими подросшими сыновьями, которых редко можно увидеть на публике, на церемонии "Грэмми-2025".

Кроме того, мы рассказывали о слухах о новом романе Шакиры.