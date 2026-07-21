Шакіра в сережках українського бренду зʼявилася на Чемпіонаті світу (фото)

49-річна колумбійська співачка та колишня футболіста Жерара Піке Шакіра, яка "запалила" стадіон під час фіналу Чемпіонату світу з футболу, вигуляла там сережки від українського бренду.

Свій аксесуар на зірці світового масштабу помітили представники бренду та розповіли про це в Instagram.

Шакіра в сережках українського бренду

Один з образів колишньої Жерара Піке складався з приталеного костюму з переробленого трикотажу від французького бренду MARINE SERRE. Вбрання Шакіра доповнила сережками з довгими ланцюжками з білого золота та діамантів від Guzema.

Такий аксесуар на сайті коштує 188 900 гривень (близько 4300 доларів).

Шакіра на Чемпіонаті світу Фото: Instagram @shakira

"Шакіра в сережках GUZEMA з колекції Hidden Beauty на фіналі Чемпіонату світу з футболу 2026. Сережки з довгими ланцюжками та діамантами стали завершальним акцентом образу для виступу на світовій сцені", — йдеться в заяві бренду.

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Зокрема, співачка сфотографувалася з голлівудським актором Томом Крузом, з яким їй приписували роман.

Шакіра та Том Круз Фото: Instagram @shakira

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Колумбійська співачка Шакіра впала на сцені під час виступу в Сан-Сальвадорі.

Співачка зʼявилася зі своїми підрослими синами, яких рідко бачать на публіці, на церемонії "Греммі-2025".

Крім того, ми розповідали про чутки щодо нового роману Шакіри.