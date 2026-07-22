Жена Евгения Кошевого показалась с дочерьми на море (фото)
Бизнес-леди Ксения Кошевая вместе с дочерьми, Варварой и Серафимой, наслаждается отдыхом на море в разгар лета.
Супруга украинского актёра и звезды "Квартала 95" Евгения Кошевого впервые за долгое время появилась в Instagram сразу с двумя детьми.
Жена Кошевого показала дочерей
Звездная семья отправилась отдыхать на море. Ксения показала, как проходит летний отпуск. Женщина опубликовала черно-белое пляжное фото в купальниках.
Кошевая позировала со старшей дочерью Варварой и младшей Серафимой на фоне моря. Можно заметить, как дочери Евгения Кошевого заметно подросли.
Ксения лаконично подписала фотографию хэштегом "девочки".
Дети Кошевого
Старшая дочь актера в настоящее время проживает за границей. 18-летняя Варвара после первого курса решила продолжить обучение в Милане. Дочь Евгения Кошевого сейчас живет в итальянском городе и получает образование в сфере менеджмента и режиссуры шоу-бизнеса. По словам ее отца, переезд стал началом по-настоящему самостоятельной взрослой жизни.
Младшая Серафима окончила 5-й класс в одной из школ Киева. По словам Ксении Кошевой, девочка очень спокойная и требовательная.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинский актер и звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой рассказал о том, что его старшая дочь Варвара уехала за границу на учебу.
- Актриса Анна Саливанчук отправилась на отдых в солнечную Грецию и призналась, что это совсем не дешевое удовольствие.
Кроме того, Ольга Сумская поделилась фотографиями из летнего отпуска за границей. Для отдыха 59-летняя народная артистка выбрала турецкий Бодрум.