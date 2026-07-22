Жена Евгения Кошевого показалась с дочерьми на море (фото)

Бизнес-леди Ксения Кошевая вместе с дочерьми, Варварой и Серафимой, наслаждается отдыхом на море в разгар лета.

Супруга украинского актёра и звезды "Квартала 95" Евгения Кошевого впервые за долгое время появилась в Instagram сразу с двумя детьми.

Жена Кошевого показала дочерей

Звездная семья отправилась отдыхать на море. Ксения показала, как проходит летний отпуск. Женщина опубликовала черно-белое пляжное фото в купальниках.

Кошевая позировала со старшей дочерью Варварой и младшей Серафимой на фоне моря. Можно заметить, как дочери Евгения Кошевого заметно подросли.

Ксения лаконично подписала фотографию хэштегом "девочки".

Ксения Кошевая с дочерьми Фото: Instagram

Дети Кошевого

Старшая дочь актера в настоящее время проживает за границей. 18-летняя Варвара после первого курса решила продолжить обучение в Милане. Дочь Евгения Кошевого сейчас живет в итальянском городе и получает образование в сфере менеджмента и режиссуры шоу-бизнеса. По словам ее отца, переезд стал началом по-настоящему самостоятельной взрослой жизни.

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Младшая Серафима окончила 5-й класс в одной из школ Киева. По словам Ксении Кошевой, девочка очень спокойная и требовательная.

Евгений Кошевой с дочерью Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинский актер и звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой рассказал о том, что его старшая дочь Варвара уехала за границу на учебу.

Актриса Анна Саливанчук отправилась на отдых в солнечную Грецию и призналась, что это совсем не дешевое удовольствие.

Кроме того, Ольга Сумская поделилась фотографиями из летнего отпуска за границей. Для отдыха 59-летняя народная артистка выбрала турецкий Бодрум.