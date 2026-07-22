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Дружина Євгена Кошового показалася з доньками на морі (фото)

дружина кошового показала його доньок
Ксенія Кошова | Фото: Instagram

Бізнес-леді Ксенія Кошова разом з доньками, Варварою та Серафимою, насолоджується відпочинком на морі посеред літа.

Дружина українського актора та зірки "Кварталу 95" Євгена Кошового вперше за довгий час показалась одразу з двома дітьми в Instagram.

Дружина Кошового показала доньок

Зіркова родина вирушила на відпочинок до моря. Ксенія показала, як проходить літня відпустка. Жінка опублікувала чорно-біле пляжне фото у купальниках.

Кошова позувала зі старшою донькою Варварою та молодшою Серафимою на тлі моря. Можна помітити, як доньки Євгена Кошового помітно підросли.

Ксенія лаконічно підписала світлину хештегом "дівчата".

ксенія кошова дочки
Ксенія Кошова з доньками
Фото: Instagram

Діти Кошового

Старша донька актора нині проживає за кордоном. 18-річна Варвара після першого курсу вирішила продовжити навчання в Мілані. Донька Євгена Кошового наразі живе в італійському місті та здобуває освіту у сфері менеджменту і режисури шоубізнесу. За словами її тата, переїзд став початком справді самостійного дорослого життя.

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Молодша Серафима закінчила 5-й клас в одній зі шкіл Києва. За словами Ксенії Кошової, дитина дуже спокійна та вимоглива.

євген кошовий дочка
Євген Кошовий з дочкою
Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Ольга Сумська поділилася кадрами з літньої відпустки за кордоном. Для відпочинку 59-річна народна артистка обрала турецький Бодрум.