Дружина Євгена Кошового показалася з доньками на морі (фото)

Бізнес-леді Ксенія Кошова разом з доньками, Варварою та Серафимою, насолоджується відпочинком на морі посеред літа.

Дружина українського актора та зірки "Кварталу 95" Євгена Кошового вперше за довгий час показалась одразу з двома дітьми в Instagram.

Дружина Кошового показала доньок

Зіркова родина вирушила на відпочинок до моря. Ксенія показала, як проходить літня відпустка. Жінка опублікувала чорно-біле пляжне фото у купальниках.

Кошова позувала зі старшою донькою Варварою та молодшою Серафимою на тлі моря. Можна помітити, як доньки Євгена Кошового помітно підросли.

Ксенія лаконічно підписала світлину хештегом "дівчата".

Ксенія Кошова з доньками Фото: Instagram

Діти Кошового

Старша донька актора нині проживає за кордоном. 18-річна Варвара після першого курсу вирішила продовжити навчання в Мілані. Донька Євгена Кошового наразі живе в італійському місті та здобуває освіту у сфері менеджменту і режисури шоубізнесу. За словами її тата, переїзд став початком справді самостійного дорослого життя.

Відео дня

Молодша Серафима закінчила 5-й клас в одній зі шкіл Києва. За словами Ксенії Кошової, дитина дуже спокійна та вимоглива.

Євген Кошовий з дочкою Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Український актор та зірка "Кварталу 95" Євген Кошовий розповів про виїзд старшої доньки Варвари за кордон на навчання.

Акторка Анна Саліванчук вирушила на відпочинок у сонячну Грецію та зізналася, що це геть не дешеве задоволення.

Крім того, Ольга Сумська поділилася кадрами з літньої відпустки за кордоном. Для відпочинку 59-річна народна артистка обрала турецький Бодрум.