Дружина Євгена Кошового показалася з доньками на морі (фото)
Бізнес-леді Ксенія Кошова разом з доньками, Варварою та Серафимою, насолоджується відпочинком на морі посеред літа.
Дружина українського актора та зірки "Кварталу 95" Євгена Кошового вперше за довгий час показалась одразу з двома дітьми в Instagram.
Дружина Кошового показала доньок
Зіркова родина вирушила на відпочинок до моря. Ксенія показала, як проходить літня відпустка. Жінка опублікувала чорно-біле пляжне фото у купальниках.
Кошова позувала зі старшою донькою Варварою та молодшою Серафимою на тлі моря. Можна помітити, як доньки Євгена Кошового помітно підросли.
Ксенія лаконічно підписала світлину хештегом "дівчата".
Діти Кошового
Старша донька актора нині проживає за кордоном. 18-річна Варвара після першого курсу вирішила продовжити навчання в Мілані. Донька Євгена Кошового наразі живе в італійському місті та здобуває освіту у сфері менеджменту і режисури шоубізнесу. За словами її тата, переїзд став початком справді самостійного дорослого життя.
Молодша Серафима закінчила 5-й клас в одній зі шкіл Києва. За словами Ксенії Кошової, дитина дуже спокійна та вимоглива.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Український актор та зірка "Кварталу 95" Євген Кошовий розповів про виїзд старшої доньки Варвари за кордон на навчання.
- Акторка Анна Саліванчук вирушила на відпочинок у сонячну Грецію та зізналася, що це геть не дешеве задоволення.
Крім того, Ольга Сумська поділилася кадрами з літньої відпустки за кордоном. Для відпочинку 59-річна народна артистка обрала турецький Бодрум.