"У нас есть волшебная тумбочка": женщина, старше своего возлюбленного на 20 лет, взорвала интернет (фото)

49-летняя владелица коммерческой недвижимости и её 29-летний избранник Давид поделились откровенными подробностями своих отношений после трёх месяцев романтического союза. Несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте, пара уже живет вместе и успешно развивает совместное дело.

История романтических отношений пары началась благодаря общей знакомой, с которой мужчина несколько раз встречался, однако без продолжения. Зато с 49-летней бизнес-леди у них сразу возникла взаимная симпатия, несмотря на разницу в возрасте. Кадры из откровенного интервью пары были опубликованы в Instagram @o_prepodobnyi.

Пара из видео в Instagram Фото: Instagram

Сейчас влюбленные живут вместе: Давид переехал к своей избраннице за город, чтобы проводить рядом с ней как можно больше времени. Несмотря на то, что их роману всего три месяца, мужчина шутит, что они вместе уже "всю жизнь". Среди главных достоинств возлюбленной 29-летний Давид откровенно отмечает её красоту, мудрость и неутолимую жажду всего нового.

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Женщина, занимающаяся сдачей коммерческой недвижимости в аренду, не только поделилась с избранником своим опытом, но и привлекла его к своему бизнесу в качестве полноценного партнера. Она отмечает, что научила возлюбленного "не тратить деньги зря", а сам Давид проявил себя как настоящий мужчина, который знает, чего хочет, и уже добился больших успехов в этом деле.

"У нас есть волшебная тумбочка — и на этом всё", — с юмором ответила женщина на вопрос о том, как именно в их паре распределяется бюджет и кто за что платит.

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