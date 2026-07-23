"У нас є чарівна тумбочка": жінка, старша від свого коханого на 20 років, розірвала мережу (фото)

49-річна власниця комерційної нерухомості та її 29-річний обранець Давід поділилися відвертими подробицями своїх стосунків після трьох місяців романтичного союзу. Попри 20-річну різницю у віці, пара вже мешкає разом та успішно розбудовує спільну справу.

Історія романтичних стосунків пари розпочалася завдяки спільній знайомій, із якою чоловік кілька разів зустрічався, проте без продовження. Натомість із 49-річною бізнесвумен у них одразу виникла взаємна симпатія, попри різницю у віці. Кадри з відвертого інтерв'ю пари були опубліковані в Instagram @o_prepodobnyi.

Пара з відео в Instagram Фото: Instagram

Зараз закохані мешкають разом: Давід переїхав до обраниці за місто, щоб проводити поруч якнайбільше часу. Попри те, що їхньому роману лише три місяці, чоловік жартує, що вони разом вже "усе життя". Серед головних чеснот коханої 29-річний Давід відверто відзначає її вроду, мудрість та ненаситність в усьому.

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Жінка, яка займається здачею комерційної нерухомості в оренду, не лише поділилася з обранцем досвідом, а й ввела його у свій бізнес на правах повноцінного партнера. Вона зазначає, що навчила коханого "не витрачати гроші дарма", а сам Давід проявив себе як справжній чоловік, який знає, чого хоче, і вже досяг великих успіхів у справі.

"У нас є чарівна тумбочка — і на цьому все", — із гумором відповіла жінка на запитання про те, як саме в їхній парі розподіляється бюджет і хто за що платить.

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