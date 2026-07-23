Известная певица не смогла сдержать слез из-за назначения Драпатого: в сети разгорелись споры
Украинская певица и солистка группы Vivienne Mort Даниэла Заюшкина поделилась в соцсетях своими эмоциями по поводу назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ, признавшись, что не смогла сдержать слёз от этой радостной новости. Пост артистки быстро набрал более 15 тысяч лайков и вызвал активное обсуждение, в ходе которого украинцы высказали своё мнение об этом событии.
На своей странице в Threads (daniellezayushkina) певица опубликовала фотографию военнослужащего Михаила Драпатого и сопроводила её искренним постом: "Я, честно говоря, всё утро смотрю разные видео о Михаиле Васильевиче и не могу сдержать слёз от того, что с Украиной и её армией произошло что-то хорошее".
Публикация мгновенно привлекла внимание аудитории, вызвав волну комментариев с различными точками зрения на кадровые изменения.
Как реагируют в сети
Мнения пользователей разделились на несколько основных лагерей: от искреннего раздела радости артистки до сдержанных предостережений о рисках "завышенных ожиданий".
Поддержка и надежда
Многие комментаторы поддержали эмоциональный порыв певицы и отметили положительную реакцию военных:
- "А как радуются военные, вы видели?" — отметила пользовательница kissyulichka.
- "Чтобы у него всё получилось", — выразила надежду l_vodopyan.
- Автор поста natali_v6v отметила: "Это как будто тот случай, если бы когда-то избрали Чорновола".
Предупреждение о "завышенных ожиданиях" и давлении со стороны системы
Значительная часть комментаторов призвала не торопиться с эйфорией, опасаясь бюрократии и политического давления:
- "Завышенные ожидания. Это очень плохо", — отметил ovlad_99.
- "Дай Бог, чтобы система его не сломала", — пишет a_sergiivna29. Похожее мнение высказал alexandr_philatov, отметив, что система нередко сопротивляется качественным изменениям.
- "Сплюньте три раза и постучите по дереву, а то ещё сглазите", — посоветовал andrey.gunko, а dr_shypunov_oleksiy напомнил поговорку: "Цыплят считают по осени, как говорится".
Народный юмор
Не обошлось и без присущего украинцам юмора и сарказма, которые разбавили серьёзное обсуждение. Пользователь piddubnyiyurii прокомментировал слезливую реакцию шуткой: "У меня бабушка в таком случае говорила: "Если хочешь поплакать, то иди – посци".
Несмотря на различия в оценках, большинство авторов комментариев сошлись во мнении: главное — чтобы назначенному руководителю предоставили возможность эффективно выполнять свою работу без препятствий.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Комик-воин Ласточкин с юмором отреагировал на назначение Драпатого.
- Супругу бывшего министра обороны Федорова раскритиковали за "ревность" к другим женщинам на фоне протестов.
Кроме того, "Фокус" рассказывал о том, что известно о супруге Михаила Драпатого.