Известная певица не смогла сдержать слез из-за назначения Драпатого: в сети разгорелись споры

Украинская певица и солистка группы Vivienne Mort Даниэла Заюшкина поделилась в соцсетях своими эмоциями по поводу назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ, признавшись, что не смогла сдержать слёз от этой радостной новости. Пост артистки быстро набрал более 15 тысяч лайков и вызвал активное обсуждение, в ходе которого украинцы высказали своё мнение об этом событии.

На своей странице в Threads (daniellezayushkina) певица опубликовала фотографию военнослужащего Михаила Драпатого и сопроводила её искренним постом: "Я, честно говоря, всё утро смотрю разные видео о Михаиле Васильевиче и не могу сдержать слёз от того, что с Украиной и её армией произошло что-то хорошее".

Публикация мгновенно привлекла внимание аудитории, вызвав волну комментариев с различными точками зрения на кадровые изменения.

Как реагируют в сети

Мнения пользователей разделились на несколько основных лагерей: от искреннего раздела радости артистки до сдержанных предостережений о рисках "завышенных ожиданий".

Поддержка и надежда

Відео дня

Многие комментаторы поддержали эмоциональный порыв певицы и отметили положительную реакцию военных:

"А как радуются военные, вы видели?" — отметила пользовательница kissyulichka.

"Чтобы у него всё получилось", — выразила надежду l_vodopyan.

Автор поста natali_v6v отметила: "Это как будто тот случай, если бы когда-то избрали Чорновола".

Предупреждение о "завышенных ожиданиях" и давлении со стороны системы

Значительная часть комментаторов призвала не торопиться с эйфорией, опасаясь бюрократии и политического давления:

"Завышенные ожидания. Это очень плохо", — отметил ovlad_99.

"Дай Бог, чтобы система его не сломала", — пишет a_sergiivna29. Похожее мнение высказал alexandr_philatov, отметив, что система нередко сопротивляется качественным изменениям.

"Сплюньте три раза и постучите по дереву, а то ещё сглазите", — посоветовал andrey.gunko, а dr_shypunov_oleksiy напомнил поговорку: "Цыплят считают по осени, как говорится".

Народный юмор

Не обошлось и без присущего украинцам юмора и сарказма, которые разбавили серьёзное обсуждение. Пользователь piddubnyiyurii прокомментировал слезливую реакцию шуткой: "У меня бабушка в таком случае говорила: "Если хочешь поплакать, то иди – посци".

Несмотря на различия в оценках, большинство авторов комментариев сошлись во мнении: главное — чтобы назначенному руководителю предоставили возможность эффективно выполнять свою работу без препятствий.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Комик-воин Ласточкин с юмором отреагировал на назначение Драпатого.

Супругу бывшего министра обороны Федорова раскритиковали за "ревность" к другим женщинам на фоне протестов.

Кроме того, "Фокус" рассказывал о том, что известно о супруге Михаила Драпатого.