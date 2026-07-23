Відома співачка не змогла стримати сліз через призначення Драпатого: у мережі суперечки

Українська співачка та фронтвумен гурту Vivienne Mort Даніела Заюшкіна поділилася в соцмережах своїми емоціями щодо призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ, зізнавшись, що не змогла стримати сліз від позитивних новин. Тред артистки швидко зібрав понад 15 тисяч вподобань та розгорнув активне обговорення, у якому українці висловили власний погляд на цю подію.

На своїй сторінці в Threads (daniellezayushkina) виконавиця опублікувала світлину військовослужбовця Михайла Драпатого та супроводила її щирим дописом: "Я, чесно кажучи, цілий ранок дивлюся різні відео про Михайла Васильовича і не можу стримати сліз, що з Україною і її військом сталося щось хороше".

Публікація миттєво привернула увагу аудиторії, викликавши хвилю коментарів із різними поглядами на кадрові зміни.

Як реагують у мережі

Думки користувачів розділилися на кілька основних таборів: від щирого розділення радості артистки до стриманих застережень про ризики "перегрітих очікувань".

Підтримка та надія

Чимало дописувачів підтримали емоційний порив співачки та відзначили позитивну реакцію серед військових:

Відео дня

"А військові як радіють, ви бачили?" — звернула увагу користувачка kissyulichka.

"Аби йому все вдалось", — висловила сподівання l_vodopyan.

Дописувачка natali_v6v зазначила: "Це наче той випадок, якби колись обрали Чорновола".

Попередження про "перегріті очікування" та тиск системи

Значна частина коментаторів закликала не квапитися з ейфорією, остерігаючись бюрократії та політичного тиску:

"Перегріті очікування. Це дуже погано", — зауважив ovlad_99.

"Дай Боже, щоб не зламала його система", — пише a_sergiivna29. Схожу думку висловив alexandr_philatov, наголосивши, що система нерідко чинить опір якісним змінам.

"Сплюньте три рази і постучіть по дереву, бо ще зурочите", — порадив andrey.gunko, а dr_shypunov_oleksiy нагадав приказку: "Курчат рахують по осені, як то кажуть".

Народний гумор

Не обійшлося і без притаманного українцям гумору та сарказму, який розбавив серйозне обговорення. Користувач piddubnyiyurii прокоментував сльозливу реакцію жартом: "В мене бабуся в такому випадку казала: "Якщо хочеш поплакати, то піди – посци".

Попри різницю в оцінках, більшість дописувачів погодилися в одному: головне — щоб призначеному керівникові дали можливість ефективно виконувати свою роботу без перешкод.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Комік-воїн Ласточкін з гумором відреагував на призначення Драпатого.

Дружину колишнього міністра оборони Федорова розкритикували за "ревнощі" до інших жінок на тлі протестів.

Крім того, Фокус розповідав, що відомо про дружину Михайла Драпатого.