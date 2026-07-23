Елена Тополя ответила, действительно ли она "сдала" известного блогера ТЦК

Украинская певица Елена Тополя ответила на обвинения в том, что она якобы "заказала" в ТЦК мобилизацию блогера-сплетника Богдана Беспалова.

Такие слухи распространяли и сам Богдан, и его эстонский коллега. Тополя в новом интервью Алине Доротюк рассказала, что она думает по этому поводу.

Тополя "мобилизовала" Беспалова?

Елена утверждает, что не делала этого и даже готова пройти проверку на полиграфе. Более того, она обращалась к Богдану, чтобы лично обсудить этот вопрос, но тот не согласился.

"Мне не интересен Богдан Беспалов. Как не был интересен, так и не интересен. Если вы думаете, что у меня настолько низкая самооценка, чтобы совершать такие подлости, вы очень сильно ошибаетесь… Мне не нужно заказывать убийство какого-то человека, которого я не видела", — говорит бывшая Тараса Тополи.

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Кроме того, певица подчеркнула, что никаких доказательств её причастности, кроме слухов, нет.

"Пусть он представит доказательства, а потом уже скажет. Но у него их нет и не может быть, потому что это неправда, вот и всё. Я не хочу уделять внимание этому человеку. Я бы хотела увидеть его не в ТЦК, а чтобы он на допросе дал ответы, это так. Но он там не оказался", — говорит Елена Тополя.

Богдан Беспалов Фото: Instagram

Откуда появились слухи

После того, как Богдан Беспалов бесследно исчез в начале этого года, эстонский блогер-сплетник Антон S рассказал, что ему написал анонимный источник из Киева с информацией о том, что, якобы, Елена Тополя лично была вовлечена в процесс мобилизации Беспалова.

"Я была свидетельницей того, как организовывали слежку за Богданом. Заказчицей всего этого спектакля стала певица Елена Тополя. Она затаила на него злобу ещё с декабря, когда он разглашал правдивые слухи о её алкоголизме и разрыве с Потапом. В январе она оказалась за бортом шоу-бизнеса, и вместе с командой было принято решение слить её домашнее видео с молодым любовником. Они решили пойти по стопам Ким Кардашьян", — прочитал тогда письмо блогер.

Богдан Беспалов Фото: Instagram

Впоследствии сам Богдан выходил на связь и неоднократно намекал, что именно Елена причастна к его мобилизации.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Богдан Беспалов обратился к своим подписчикам после внезапного исчезновения в конце января.

24 января блогер записал голосовое сообщение на своём Telegram-канале, в котором предупредил, что некоторое время не будет выходить на связь. В обращении Богдан подчеркнул, что пишет сам, его каналы не взломаны, и поблагодарил подписчиков за поддержку.

Кроме того, звезда наконец назвала имя 23-летнего шантажиста, который "слил" её личное видео.