Олена Тополя відповіла, чи справді "здала" відомого блогера ТЦК

Українська співачка Олена Тополя відповіла на закиди в тому, нібито вона "замовила" в ТЦК мобілізацію блогера-пліткаря Богдана Беспалова.

Такі плітки поширювали і сам Богдан, і його естонський колега. Тополя в новому інтерв’ю Аліні Доротюк сказала, що думає з цього приводу.

Тополя "мобілізувала" Беспалова?

Олена каже, що не робила цього і навіть готова пройти поліграф. Ба більше, вона зверталась до Богдана, аби особисто це обговорити, але той не погодився.

"Мені не цікавий Богдан Беспалов. Як не був цікавим, так і не є. Якщо ви думаєте, що я такої низької самооцінки, щоб такі підлості робити, ви дуже сильно помиляєтесь… Мені не треба замовляти якусь людину, яку я не бачила", — каже колишня Тараса Тополі.

Також співачка наголосила, що жодних доказів її причетності, крім пліток, немає.

Відео дня

"Нехай він дасть докази і тоді скаже. Але в нього їх немає і не може бути, бо це неправда, от і все. Я не хочу приділяти увагу цій людині. Я б хотіла його побачити не в ТЦК, а щоб він на допиті дав відповіді, це так. Але він там не опинився", — каже Олена Тополя.

Богдан Беспалов Фото: Instagram

Звідки взялися чутки

Після того, як Богдан Беспалов безслідно зник на початку цього року, естонський блогер-пліткар Антон S розповів, що йому написало анонімне джерело з Києва з інформацією, начебто Олена Тополя особисто була залучена в процес мобілізації Беспалова.

"Я була свідком того, як організовували стеження за Богданом. Замовницею цього дійства стала недоспівачка Олена Тополя. Вона зуб точила на нього з грудня, коли він зливав правдиві плітки про її алкоголізм та переривання від Потапа. У січні вона опинилася за бортом шоубізу і разом з командою було прийняте рішення злити її хоум-відео з молодим коханцем. Вони вирішили піти по стопах Кім Кардашʼян", — прочитав тоді лист блогер.

Богдан Беспалов Фото: Instagram

Згодом сам Богдан виходив на звʼязок та неодноразово натякав, що це саме Олена причетна до його мобілізації.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Богдан Беспалов звернувся до своїх підписників після раптового зникнення наприкінці січня.

24 січня блогер записав голосове повідомлення у своєму Telegram-каналі, в якому попередив, що певний час не виходитиме на зв’язок. У зверненні Богдан наголосив, що пише сам, його канали не зламані, та подякував підписникам за підтримку.

Крім того, зірка нарешті озвучила ім'я 23-річного шантажиста, який "злив" її приватне відео.