Любимец миллионов: известного блогера, пропавшего без вести, нашли мертвым (фото)

В графстве Большой Манчестер (Великобритания) трагически оборвалась жизнь популярного TikTok-блогера Майкла Селвуда (@mikey202510), известного подписчикам как "Майки".

Полиция обнаружила тело Майкла Селвуда в воскресенье, 19 июля, около 17:00. Новость о его смерти разлетелась мгновенно, хотя об исчезновении блогера стало известно ещё в выходные. Правоохранительные органы Большого Манчестера подняли тревогу и обратились к общественности с просьбой помочь найти мужчину.

К сожалению, поиски завершились трагически. О печальной новости уже сообщили родственникам погибшего — с ними сейчас работают специально подготовленные офицеры полиции, которые оказывают психологическую поддержку в это трудное время.

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Обстоятельства смерти мужчины полиция держит в секрете и пока не разглашает никаких дополнительных подробностей.

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Кто такой Майки

Майкл Селвуд успел прославиться в TikTok — на одном из его аккаунтов собралось более 22 500 подписчиков. В своих видео он в основном рассказывал о боксе и активно реагировал на вирусные тренды платформы.

Майкл Селвуд пропал без вести Фото: Instagram

После известия о гибели блогера его страницы в соцсетях буквально засыпали теплыми словами прощания. Друзья и поклонники вспоминают его как человека с "золотым сердцем".

Одна из подписавшихся в обращении написала, что сейчас её мысли с детьми Майкла, его родными и двумя собаками — Рокки и Бонни. По её словам, мужчина "никогда не сдавался".

Друзья и поклонники вспоминают блогера как человека с "золотым сердцем" Фото: Instagram

В настоящее время в Facebook уже создана страница для организации запуска воздушных шаров в честь Майкла. Мероприятие состоится в субботу, 25 июля, в городе Дукинфилд, недалеко от Теймсайда — там, где его знали и любили больше всего.

Напомним, ранее Фокус писал:

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