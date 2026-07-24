Улюбленець мільйонів: відомого блогера, який зник безвісти, знайшли мертвим (фото)

У графстві Великий Манчестер (Велика Британія) трагічно обірвалося життя популярного TikTok-блогера Майкла Селвуда (@mikey202510), відомого підписникам як "Майкі".

Поліція знайшла тіло Майкла Селвуда у неділю, 19 липня, близько 17:00. Звістка про його смерть рознеслася миттєво, хоча про зникнення блогера стало відомо ще на вихідних. Правоохоронці Великого Манчестера забила на сполох і звернулася до громадськості з проханням допомогти відшукати чоловіка.

На жаль, пошуки завершилися трагічно. Про сумну звістку вже сповістили родичів загиблого – з ними наразі працюють спеціально підготовлені офіцери поліції, які надають психологічну підтримку в цей важкий час.

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Обставини смерті чоловіка поліція тримає в таємниці й жодних додаткових подробиць поки не розголошує.

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Хто такий Майкі

Майкл Селвуд встиг зажити слави в TikTok – на одному з його акаунтів назбиралося понад 22 500 підписників. У своїх відео він переважно розповідав про бокс і жваво реагував на вірусні тренди платформи.

Майкл Селвуд зник безвісти Фото: Instagram

Після новини про загибель блогера його сторінки в соцмережах буквально засипали теплими словами прощання. Друзі та шанувальники згадують його як людину з "золотим серцем".

Одна з підписниць у зверненні написала, що думками зараз із дітьми Майкла, його рідними та двома собаками – Роккі та Бонні. За її словами, чоловік "ніколи не опускав руки".

Друзі та шанувальники згадують блогера як людину з "золотим серцем" Фото: Instagram

Наразі в Facebook уже створено сторінку для організації запуску повітряних кульок на честь Майкла. Захід відбудеться в суботу, 25 липня, у місті Дукінфілд, неподалік Теймсайда – там, де чоловіка знали і любили найбільше.

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