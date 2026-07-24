Хотела стать красивее: 30-летняя блогерша скончалась во время косметической операции

У блогерши Адрианы Гарсии, на которую в соцсетях подписаны более 90 тысяч человек, осталась шестилетняя дочь. Эта новость уже успела разбить сердца тысячам её поклонников.

Инфлюенсерша Адриана Гарсия из Мексики скоропостижно сончалась во вторник в результате осложнений, возникших во время косметической операции в частной клинике. Об этом сообщило издание El Universal.

Обстоятельства трагедии

Официальная причина смерти пока не обнародована — местные власти начали расследование, чтобы выяснить, что именно пошло не так во время вмешательства. Семья и близкие Адрианы пока воздерживаются от комментариев, поэтому подробности того трагического вторника остаются завесой тайны.

Официальная причина смерти блогерши пока не обнародована Фото: Instagram

Первой новость о смерти блогерши подтвердила мексиканская компания Drop Shop, которая занимается продажей эксклюзивных кроссовок и ювелирных изделий и сотрудничала с девушкой. В соцсетях ритейлер почтил память бывшей коллеги трогательными словами: "Сегодня мы прощаемся с членом семьи Drop Shop, с теплотой вспоминая её замечательный характер, преданность делу и моменты, которые мы пережили вместе", – говорится в заявлении компании.

Відео дня

Последние фото

В последний раз Адриана выходила на связь со своими подписчиками 1 июля — она поделилась подборкой снимков из прошлогодней поездки на пляжи Лос-Кабоса. "Фото, которые я раньше не публиковала", — подписала она тогда карусель снимков, не подозревая, что это станет одним из её прощальных посланий.

Последний раз Адриана выходила на связь со своими подписчиками 1 июля Фото: Instagram

Месяцем ранее в ленте появилась трогательная фотография, на которой она позирует вместе с дочерью — теперь этот снимок воспринимается совсем по-другому.

Свой 30-й день рождения Адриана отпраздновала в апреле, однако призналась подписчикам, что этот месяц, которого раньше всегда ждала "с большим нетерпением и радостью", на этот раз принес ей двойное горе — она потеряла отца и дедушку.

"Два человека, которые оставили глубокий след в моей жизни и в моём сердце", — писала она тогда, вспоминая родных.

Напомним, ранее Фокус писал:

В бразильском курортном городе Порту-Сегуру обнаружили застреленную 30-летнюю блогершу Улиссиас Марселли Коуту Флореш Кардиал, известную как "Мисс Тату", а также её 28-летнего бойфренда Винисиуса Соузу ди Карвалью.

В ДТП погибла TikTok-блогерша, известная под ником Vikunciy. Вместе с девушкой в аварии погибла и её помощница.

35-летняя умершая актриса, жившая на улице, оставила после себя 400 тысяч долларов. Ее мать Кэти Чейз подала в суд Лос-Анджелеса ходатайство об управлении имуществом дочери.